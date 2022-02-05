«نادر» يشكو زوجته أمام القاضي: رجعت من الشغل لقيت الشقة على البلاط

«سرقت شقى عمري، رجعت من الشغل زي كل يوم لقيت الشقة فاضية على البلاط»، بهذه الكلمات بدأ رجل أربعيني في سرد سبب دعواها أمام محكمة الأسرة في إمبابة، بعدما سأله القاضي عن سبب إقامته دعوى نشوز ضد زوجته بعد زواج دام 11 عامًا وإنجاب 3 أطفال، فبرر الزوج بأنها لم تصن العشرة وسرقته بعد شجار وصفه بـ«التافه»؛ ما جعله يلجأ لمحكمة الأسرة لتطليقها، بعدما رفضت جميع الحلول الودية.

الزوج تكفل بتكاليف الجواز كاملة

قال «نادر» أمام قاضي محكمة الأسرة، إنه تعرف على زوجته خلال فترة دراستهما الجامعية، وبعد التخرج طلب منها الزواج، وذهب لخطبتها وبعد موافقة العائلتين، بدأ تجهيزات الزواج، وطلب من والدها أن يتكفل بكل تجهيزات شقة الزوجية ليرفع عنه الحرج، ووافق والدها على ذلك، ودامت الخطبة عام ونص العام وأظهرت له كل الحب والسعادة، وكانت بالنسبة له الفتاة المثالية، لكن بعد الزواج بأسابيع قليله تغير كل ذلك.

أتغيرت بعد الجواز

وأضاف الزوج في دعواه، أنه حاول خلال سنوات زواجه الأولى التأقلم مع طباع زوجته، التي ظن أنها تغيرت بسبب المسؤولية، فمنذ الأسابيع الأولى تفاجأ بفتاة أخرى تعيش معه تحت سقف منزل واحد، وبالتدريج بدأت تظهر عصبيتها المفرطة على أتفه الأشياء، وبدأت تترك المنزل لأسباب عادية وتقضي معظم الوقت في منزل والدها، حتى علم بحملها الأول الذي ظن أنه سيعيد الحب بينهما، فكان سعيدًا للغاية على عكسها، وبعد ذلك ازداد طبعها سوءًا.

سرقة العفش هي وأبوها

وتابع الزوج: «مع الوقت حسيت أنها بتستغل حبي ليها ولأودنا، وإني مش عايز البيت يتخرب وزادت في عنادها وعصبيتها، وبقت تسيب البيت بالشهور واختفى الحب بينا، وبعد ولادة بنتنا زادت طلبتها ومبقتش قادر أسيطر عليها وبعد خناقة تافه رجعت من الشغل لقيت الشقة فاضية وعلى البلاط سرقت العفش كله هي وأبوها، ولما اتصلت بيها مردتش لا هي ولا أهلها ولما عملت محضر أن العفش اتسرق هددتني بعيالي».

الزوج لجأ للمحكمة

وأنهي الزوج دعواه أمام محكمة الأسرة، أنه حاول التصالح معها من أجل أطفالهم بجميع الطرق، لكنها تعندت ورفضت العودة للمنزل، فلجأ لمحكمة الأسرة في إمبابة وطالبها بقائمة المنقولات، وأقام دعوى نشوز ضدها، ليعاقبها على فعلتها، وقال إنه لا يود خسارة أطفاله، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.