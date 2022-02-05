فريق الإنقاذ المغربية: الطفل ريان مستلقيا على جانبه ونخشى انهيار التربة حوله

عرضت فضائية «العربية» الإخبارية لقطات من داخل النفق المستخدم في إنقاذ الطفل ريان، وقال فريق الإنقاذ المغربية للقناة، إنه جرى حفر 4 أمتار يدويا ويتبقى 180 سنتيمترا للوصول لإنقاذ الطفل المغربي ريان.

كاميرا المراقبة رصدت ريان مستلقيا على جنبه

وأضاف فريق الإنقاذ أن كاميرا المرقبة رصدت الطفل ريان مستلقيا على جانبه، مؤكدا أن عملية الحفر الأفقي تجري بدقة خوفا من انهيارات التربة.

الطفل عالق في البئر منذ 4 أيام

وفي إقليم «شفشاون» المغربي تواصل فرق الإنقاذ تكثيف جهودها للوصول للطفل ريان، العالق في بئر منذ 4 أيام، فبعد عملية الحفر العمودي والأفقي، والتي تشكل من خلالها مثلث تحت مستوى المكان الذي يوجد فيه الطفل ريان بمقدار مترين على الأقل.

وصاحب ذلك تركيب 3 أنابيت معدنية لمد نفق أفقي يمكن فرق الإنقاذ للوصول للطفل ريان لإخراجه أو حتى تقديم الأكسجين والطعام لضمان بقاءه على قيد الحياة.

وبمجرد البدء في عملة الحفر اليدوي، والذي تجاوزت 3 أمتار بفتح حفرة في موقع الطفل ريان، أعاقت صخرة مسار عملية الحفر وذلك بسبب صعوبة التضاريس وخطر انجراف التربة.

صور تظهر فتحة النفق

وتداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورا من داخل فتحة النفق الذي استطاعت فرق الإنقاذ حفرها للوصول للطفل المغربي ريان داخل البئر العالق به.

وأوضح مراسل العربية أن فرق الإنقاذ أدخلت في هذه الفتحة التي يصل عمقها إلى 32 مترا صهريجا لحماية المنقذين في هذه العملية، ويعد النفق هو مدخل بوابة الأمل لإنقاذ الطفل ريان.

يذكر أن خبراء جيولوجيين أكدوا أن التربة حول البئر العالق به ريان تمثل عائقا باعتبار أنها غير مستقرة.