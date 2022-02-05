«الصحة»: تطعيم لقاح كورونا يساهم في خفض الإبلاغ عن الأعراض بنسبة 41%

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن نسب تعرض المُطعمين وغير المُطعمين للإصابة بأعراض فيروس كورونا، قائلا: «ارتبط التطعيم بلقاح كورونا بانخفاض فرص الإبلاغ عن أعراض فيروس كورونا بنسبة تصل إلى 41%».

وأضاف «عبد الغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «اللقاحات ما زالت السلاح الفعال والآمن لتقليل شدة أعراض فيروس كورونا»، داعيا المواطنين لأهمية التسجيل للحصول على لقاح كورونا من خلال وزارة الصحة، مطمئنا المواطنين من توافر كافة لقاحات كورونا للمسافرين وغير المسافرين في جميع مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، إن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، وجه بتوفير مكاتب للصحة تعمل على تسهيل مهمة الحصول على لقاح فيروس كورونا للمواطنين المسافرين للكاميرون لدعم الفريق الوطني في المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية.

فرق طبية ثابتة لتسهيل المهمة على المواطنين ومنع التكدس

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، جرى توفير تطعيمات الحمى أيضًا، ويوجد فرق طبية ثابتة خصصت لتسهيل المهمة على المواطنين ومنع التكدس والزحام على المكاتب الصحية، معلنا أن المكاتب الصحية توفر لقاح كورونا وتطعيمات الحمى الصفراء وشملت «مكتب صحة المحكمة بشارع الحجاز، ومكتب صحة التجمع، ومدينة نصر ومكتب صحة المعادي بميدان التعاون».

الصحة ترفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت الوزارة من المواطنين أهمية التحلي بالصبر والاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لوقاية من الفيروس.

وأكدت الوزارة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل جميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.