محافظة الجيزة تنهي استعداداتها لامتحان 193 ألف طالب بالشهادة الإعدادية

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم ان مديرية التربية والتعليم بالجيزة انهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية ) ، للعام الدراسي 2021 / 2022 والتي تُعقد على مستوى المحافظة من خلال الجدول المُعلن والتي تبدأ 29 يناير الجاري وتنتهي 3 فبراير المقبل .مشيراً أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ ( ١٩٣١٤٠ ) طالبًـا يؤدون امتحاناتهم أمام ( ٦٩١ ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية .

وقد أكد المحافظ علي مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة تقليل أعداد الطلاب باللجان ليصبح ١٤ طالب للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان حرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، وتعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات واستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة ، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب. كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز وجميع الجهات المعنية بضرورة توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب ومنع مكبرات الصوت وإزالة القمامة و المخلفات والإشغالات من محيط المدارس أول بأول.

ومن جانبه شدد مدير مديرية التربية والتعليم علي جميع القائمين على الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم، موجها بحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية وحضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان مؤكدا على ضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميًّـا ، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة .