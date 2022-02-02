حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 2-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء حاد الذكاء، ويمتع بشخصيتين متناقضتين، إذ إنّه من ناحية اجتماعي ومرح جدا، ومحبوب في دائرة عائلتة وأصدقائه بسبب بساطته وتواضعه، وهادي وجدي ورصين جدا، ومن ناحية أخرى خاصة على مستوى العمل، فهو سريع البديهة لحل أي مشكلة سريعا، ويسعى لإنجاز الأمور بمنتهى الدقة، لهذا يعتمد عليها كما انه يتحمل مسؤولياته، ومن أهم عيوبه أنه شخص متقلب المزاج، ومتردد.

موليد براج الجوزاء من 21 مايو وحتى 12 يونيو، ويتوافق عاطفيا مع أبراج الدلو، والأسد، والقوس، فى حين أنه لا يتوافق على الإطلاق مع موليد إبراج العقرب، والجدي، والسرطان.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

وفقا لخبيرة الأبراج الفلك عبير فؤاد، بخصوص حظك اليوم مواليد برج الجوزاء، فقد نصحتهم بالتروي، والصبر قبل اتخاذ أي قرارات مالية أو عملية متسرعة، ولا تحبط إذا تعطلت الامور الذى خططت لهان وإذا تأجلت الأمور بالنسبة لك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بضرورة أن تعمل على تنظيم أفكارك عن الطرف الأخر، وذلك لتقاوم التشوش العاطفي الذي تمر به حاليا، وايضا يجب التروي في التفكير، ولا تتسرع على الإطلاق، وفكّر جيدا قبل أتخاذ أي قرارات سليمة.

مواصفات برج الجوزاء

يعتبر مولود برج الجوزاء، حاد الذكاء، مرح، مخلص جدا لعائلتة وأصدقائه، كما إنه جذاب ويستطع جذب الطرف الآخر، وعاطفي جدا، وحساس، وشديد الملاحظة، ويمتلك قدرة كبيرة على الإقناع، ويجيد التحدي خاصة في سبيل تحقيق أهدافه، يحب الانطلاق والحركة والمرح وسط أصدقائه.

عيوب مواليد برج الجوزاء

هناك عيوب عدة، ترتبط بموليد برج الجوزاء، حيث إنه شخص متقلب المزاج، وانفعالاته قوية، وشديد التردد قبل أتخاذ أي قرار على المستوى العملي أو العاطفي.

مشاهير برج الجوزاء

يضم برج الجوزاء الكثير من المشاهير، منهم الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وناهد السباعي، دينا حايك، زبيدة ثروت، هالة صدقي، نورا، نهلة سلامة، وفاء عامر، ناهد السباعي، الراحلة فاتن حمامة، نهلة سلامة، يارا، دينا حايك، سحر رامي، وسولاف فواخراجي، وهالة صدقي.