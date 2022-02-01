برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 1-2-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء يتوافق مع مواليد برج القوس والدلو بشكل كبير، إذ يحقق نجاحا بشكل كبير في المهن التي تحتاج لتواصل مع الآخرين، مثل مرشد سياحي أو سفير أو مدرس، لأنه يتمكن من التواصل مع الآخرين بشكل جيد، وأرقام الحظ الخاصة بمواليد برج الجوزاء هي 5، 7، 14، 23.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بالقدرة على تفهم مشكلات الآخرين، إذ أن الوضع الفلكي اليوم يساعدك على تفهّم مشاعر الآخرين، وقد تتلقى اليوم تشجيعا من جهات غريبة أو أجنبية.

عليك أن تستغل لذلك لحل مشكلات المؤسسة، والاستفادة من كلمات التشجيع لتحقيق كل ما تتمنى وتحقيق أهدافك المهنية، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر الجديد والشمس في منزل الحظ، وذلك يبشر بخلق جو من السعادة حولك تجاه كل من تقابله، لذا عليك أن تكون متفائل وتساعد الجميع على الشعور بتفاؤل وإيجابية لقضاء أفضل الأوقات المليئة بالمرح والسعادة مع أحبائك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي الذي توقعته خبيرة الفلك عبير فؤاد.

مميزات مواليد برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يتسم بالذكاء الشديد فهو يتمكن من التعلم بسهولة، إذ أن نسبة ذكائه عالية، وذلك يرجع إلى طبيعة مواليد البرج الفضولية، التي تساعدهم على اكتشاف العديد من الأشياء من حولهم.

كما يتميز مولود البرج أنه غير متوقع، فهو دائما ما يفاجئ من حوله بتصرفات غير متوقعة مما يجعل الوقت معه غير ممل ورتيب، فهو مرح ويميل للفكاهة طول الوقت.

عيوب مواليد برج الجوزاء

ومن أبرز عيوب مواليد برج الجوزاء التردد فهو يتردد بشكل كبير قبل إتخاذ أي قرار في حياته سواء على الصعيد المهني أو العاطفي، كما أنه يتسم بالتسرع والتهور، وذلك من شأنه أن يقودهم لخسارة أشخاص وأشياء مهمة في حياتهم.

وبالتزامن مع حبهم للمغامرة والإطلاع على كل ماهو جديد يجعلهم ذلك يكرهوا المواليد الثابتة والروتين في العمل والحياة والخروجات، بحثا عن كل ماهو جديد.