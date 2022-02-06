توصيات مهمة من «الزراعة» لمحصول الجوافة خلال فبراير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عدداً من التوصيات الفنية الخاصة بمحصول الجوافة الواجب اتباعها خلال شهر فبراير، وذلك للمحافظة على الأشجار من الأجواء الباردة والمطيرة التي تتعرض لها الزراعات خلال فبراير وكذلك لضمان إنتاج وفير وجيد خلال فصل الصيف وتمثلت التوصيات في الآتي:

أهم العمليات الزراعية لمحصول الجوافة خلال شهر فبراير

- أكدت الوزارة على ضرورة انتظام الري خلال موسم الشتاء، لتفادي تصمغ الأشجار.

- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة، وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.

- استكمال جمع كل الأغصان الجافة وحرقها خارج المزرعة؛ لأنها مصدر لوجود خنافس القلف، وتقليم الأفرع الجافة، والمصابة بخنافس القلف، والتخلص منها بالحرق.

تسميد أشجار الجوافة التى تروى بالتنقيط للفدان

في الرية الأولي لمحصول الجوافة يتم إضافة 1.5ك سلفات نشادر + 1/2سلفات ماغنسيوم.

في الرية الثانية: 1 لتر حامض نيتريك للفدان + 1 لتر حامض كبرتيك للفدان.

في الرية الثالثة: 2 ك بوتاسيوم + 1 لتر حامض فوسفوريك للفدان.

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 10 لتر/ الشجرة.

السنة الثانية 15 لتر/ الشجرة.

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة.

السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة.

السنة الخامسة 30 لتر/ الشجرة.

السنة السادسة 35 لتر/ الشجرة.

السنة السابعة 40 لتر/ الشجرة.

في برنامج الري يتم تقسيم الري إلى دفعتين في الأسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (2 ساعات ري)30 دقيقة ري بدون تسميد، 20 دقيقة ري بتسميد، 10دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة، وفي حالة وجود أي اضربات على الأشجار ويرجع ذلك على حسب نوع التربة، يتم خلاها تقليل أو زيادة المياه يتم الري في الصباح الباكر أو أخر اليوم، والري الفوري بعد سقوط الأمطار.

رابعا: برنامج المكافحة ومقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية

مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية والبق الدقيقي، ومعرفة نوع الحشرة، والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.

مكافحة حفارات ساق الخوخ وخنافس القلف باستخدام السيديال 3 سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم لكل لتر ماء.

مكافحة زبول أشجار الجوافة بالرش بالكبريت الميكروني بمعدل 2جم / لتر ماء، أو الرش بالكوسيد بمعدل 2جم / لتر ماء + توبسين بمعدل 60جم / 100 لتر ماء.