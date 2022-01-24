مشروبات تقوي مناعتك خلال فترة العزل المنزلي.. منها الجوافة باللبن

مع تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا، والمتحور الجديد «أوميكرون» وتعرض الكثيرين لنزلات البرد خلال الفترة الحالية، يسعى الجميع إلى تقوية مناعتهم ضد الفيروسات وحماية أنفسهم من الإصابة وحدوث المضاعفات بالاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والمشروبات المفيدة.

وهناك عدد من المشروبات التي يمكن تناولها وتساعد في تقوية المناعة خلال فترة العزل المنزلي أو الإصابة بنزلات البرد العادية، أوضحها الدكتور شريف حتة طبيب الفيروسات والأوبئة، لـ«الوطن»، نعرض أبرزها فيما يلي:

مشروبات تقوي المناعة خلال فترة العزل

نصح طبيب الفيروسات الأشخاص المعزولين منزليًا بالحرص على تناول مشروب الزنجبيل، حيث إنه يعد مضادا حيويا قويا طبيعيا، ويعد سلاحا لتقوية الجسم على محاربة الفيروسات وتقليل فرص الإصابة بها، كما أنه يساعد في تقوية نشاط الجهاز المناعي.

كما شدد طبيب الفيروسات على الإكثار من شرب المياه الذي يعد من أهم الأشياء الضرورية لجسم الإنسان وتمده بالطاقة، بجانب الحرص على شرب اللبن يوميا، حيث يعد مصدرا للبروتين وأيضًا الزنك.

ومن المشروبات المفيدة أيضا في فترة العزل المنزلي، وفق «شريف»، عصير الجوافة باللبن، نظرًا لأنها تحتوي على فيتامينات مهمة ومتعددة للجسم، وقادرة على تحفيز الجهاز المناعي وخفض الكوليسترول في الدم، بجانب عصير التوت الغني بمضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة وتقويه.

كما أشار إلى أهمية عصير الكيوي لأنه يحتوي على عناصر غذائية أساسية، بما في ذلك الفولات، والبوتاسيوم وفيتامين K، وفيتامين C الذي يعد هاما وضروريا لتقوية مناعة الجسم في مواجهة الفيروسات.

"الصحة" تنشر نصائح لتقوية الجهاز المناعي

وفي ذات الصدد، نشرت وزارة الصحة، عدة نصائح لتقوية الجهاز المناعي خلال فترة العزل المنزلي وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أهمها تناول عصائر الفواكه الطبيعية مثل البرتقال والجوافة والليمون بدون إضافة سكر أو استبدال السكر بعسل النحل بكميات قليلة للتحلية.

وشددت على ضرورة الحرص على شرب السوائل بكثرة خاصة المياه من 8 إلى 10 أكواب يوميا، للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم وتحسين الصحة العامة.