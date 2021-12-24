إحباط محاولة تهريب ترامادول بمطار القاهرة.. «كان مخبيها في هدومه»

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، محاولة تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من فرانكفورت استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكبا أجنبيا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أي شيء ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة علي الطاهر، مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود شرائط دوائية بين طيات الملابس بالحقائب.

28 شريطا من عقار الترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابس أحد الركاب

وكلف محمود سعيد جوهر، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب، عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 28 شريطا من عقار الترامادول المخدر بإجمالي 280 قرصا مخبأة بين طيات ملابسه.

قرر رأفت وهيب عازر، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 166 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.

محاولة تهريب عدد أكياس التبغ

كان رجال الأمن الجمركي بمطار القاهرة الدولي تمكنوا من ضبط محاولة تهريب عدد أكياس التبغ بالمخالفة لقانون الجمارك، بناء على مذكرة سرية مقدمة من محمد ماهر فتحي المشرف على باب الزيرو الخاص بدخول وخروج الموظفين العاملين بمطار القاهرة الدولي بالاشتباه فى قيام عاملة بأحدى الشركات الخاصة بمطار القاهرة بتهريب أشياء مخالف أثناء خروجها من باب الزيرو، وتم تشكيل لجنة، لتفتيش حقيبتها فتبين وجود 52 عبوة تبغ غير خالصة الضرائب والرسوم، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 219 لسنة 2021 بعد العرض على، إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .