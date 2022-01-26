ضبط تاجري مخدرات بالإسماعيلية بحوزتهما هيروين وشابو بـ10 ملايين جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في القبض على تاجري مخدرات، وبحوزتهما كمية من الهيروين والشابو، قدرت قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة فايد، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، خاصة الهيروين والشابو.

القبض على تاجري مخدرات بالإسماعيلية

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارتين بدون لوحات معدنية، وبحوزتهما 27 كيلو جراما من مخدر الهيروين، و3 كيلوجرامات –من مخدر الشابو، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمول، وميزان حساس.

اعتراف المتهمين بالإتجار في الهيروين والشابو

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي والسيارتين لنقل وترويج المواد المخدرة.

وقدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة بنحو 10 ملايين جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.