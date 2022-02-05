ضبط المتهمين بالشروع في قتل شاب بأوسيم: «كانوا عاوزين يسرقوا التوكتوك»

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على المتهمين بالشروع في قتل سائق توك توك في أوسيم، عقب الاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابات له بشفرة موس والاستيلاء على دراجته النارية بالإكراه.

وتبيّن أن المتهمين استقلا الـ«توك توك» مع المجني عليه من شارع الجمعية بالقومية العربية بالوراق؛ بقصد توصيلهما إلى أوسيم، وخلال سيرهما في الطريق اعتدى المتهمان على السائق.

الشروع في قتل سائق أوسيم

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن المتهمين تربصا بالمجني عليه خلال سيرهم في الطريق وهدداه بالقتل وعندما قاومهما اعتديا عليه بشفرة موس ونجحا في سرقة الـ«توك توك» منه.

حبس المتهمين

وأوضحت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، أن المتهمين قاما بإخفاء الـ«توك توك» في أحد الجراجات في أوسيم وبتضييق الخناق عليهما أرشدا عن مكانه، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمان إلى النيابة التي قررت حبسهما بتهمة الشروع في القتل والسرقة بالإكراه.

وقال المجني عليه، في محضر الشرطة، إن المتهمين استدرجاه من الوراق بزعم توصيلهما إلى أوسيم، وفوجئ بهما خلال سيره في منطقة زراعية بمحاولة قتله وسرقته بالإكراه.