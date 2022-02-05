رئيس التحرير

محمود مسلم

"مكي وويجز" يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان "WE" الجديد “ وي ميكس"

كتب:

الوطن
04:33 م | السبت 05 فبراير 2022
"مكي وويجز"

"مكي وويجز"

تصدرت الحملة الإعلانية القوية التي أطلقتها المصرية للاتصالات WE للتسويق لمنتجها الجديد "وي ميكس" تريند اليوتيوب بعد ساعات من عرضه، وجاءت من خلال دويتو غنائي فريد من نوعه أيضًا يجمع بين الفنان الكبير "أحمد مكي" ونجم الراب "ويجز" و يعد هذا المنتج هو الأول من نوعه في مصر، حيث يجمع لأول مرة بين باقة الموبايل كنترول وباقة الإنترنت الأرضي في نظام واحد .. الأمر الذي يعد نقلة نوعية في منتجات الاتصالات .

اقرأ المزيد:

«المصرية للاتصالات» تعلن وظائف شاغرة في 4 محافظات.. التقديم أونلاين

بعد بيع حصة فودافون مصر لـ فوداكوم.. مزايا تحصل عليها المصرية للاتصالات

خطوات معرفة فاتورة التليفون المنزلي بالرقم من «المصرية للاتصالات»

لو بتواجه مشكلة في الإنترنت أو الخط الأرضي.. أرقام خدمة عملاء شركة «we»

20 جيجا هدية على الإنترنت الأرضي من «المصرية للاتصالات» بمناسبة 2022