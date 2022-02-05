"مكي وويجز" يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان "WE" الجديد “ وي ميكس"

تصدرت الحملة الإعلانية القوية التي أطلقتها المصرية للاتصالات WE للتسويق لمنتجها الجديد "وي ميكس" تريند اليوتيوب بعد ساعات من عرضه، وجاءت من خلال دويتو غنائي فريد من نوعه أيضًا يجمع بين الفنان الكبير "أحمد مكي" ونجم الراب "ويجز" و يعد هذا المنتج هو الأول من نوعه في مصر، حيث يجمع لأول مرة بين باقة الموبايل كنترول وباقة الإنترنت الأرضي في نظام واحد .. الأمر الذي يعد نقلة نوعية في منتجات الاتصالات .