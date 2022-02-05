محافظة القاهرة تهيب بالمواطنين الإبلاغ عن مخالفات زيادة الأجرة

أهابت محافظة القاهرة بالمواطنين الإبلاغ عن أي سيارة أجرة تقوم بزيادة التسعيرة خلال الفترة الراهنة، بعد الإعلان عن تسعيرة البنزين الجديدة، وأكدت محافظة القاهرة، في بيان اليوم السبت، أن تعريفة المواصلات كما هي دون أي زيادة، وعلى السائقين الالتزام بها دون أي تلاعب، كما أتاحت المحافظة رقمين للإبلاغ عن أي سيارة على أي خط يتلاعب سائقها بالأجرة، وهي 15496 و114، وحذرت من أنه في حالة وجود أي زيادة في تعريفة الركوب على أي من الخطوط الداخلية والخارجية، سيتم التعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

توجيهات لرؤساء الأحياء

وأصدرت محافظة القاهرة توجيهات إلى رؤساء الأحياء للتعاون مع جهاز السرفيس وإدارة المرور والتموين، لتشديد الرقابة على المواقف وخطوط السير، وتسيير حملات مستمرة للرقابة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين.

متابعة خطوط السير والمواقف

وأوضحت محافظة القاهرة أنه يجري متابعة العمل بجميع المواقف في نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لكل سيارات النقل الجماعي والسرفيس، ومنع أي زيادة بها، بسبب عدم وجود أي زيادة في أسعار السولار، باعتبار أنه الوقود المستخدم في سيارات الأجرة والسرفيس.

تذاكر النقل العام

كما أكدت هيئة النقل العام بالقاهرة استمرار العمل بسعر تذكرة أتوبيسات النقل العام، دون أي زيادة، حيث تعمل أتوبيسات النقل العام بالسولار، ويجري العمل على تحويلها إلى صديقة للبيئة، خلال الفترة المقبلة، بتغيير محركاتها من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء، للحفاظ على البيئة والحد من التلوث، واستعادة المظهر الجمالي والحضاري للعاصمة.

وأعلنت وزارة البترول تحريك أسعار الوقود، مع تثبيت أسعار السولار، اعتباراً من صباح أمس الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة وفق «رؤية مصر 2030»، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.