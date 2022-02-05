«بناء جيل» شعار أول مؤتمر وطني للنشء في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الوطني الأول للنشء، تحت شعار «بناء جيل»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة عزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان، مدير عام إدارة الموهوبين، وهالة عثمان، مدير عام إدارة البرامج، بتوجيهات من الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة الطلائع بالمديرية

بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الأول للنشء في كفر الشيخ، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات ترحيبية بالضيوف، بمشاركة 500 طفل من الطلائع يمثلون مراكز الشباب بكفر الشيخ وسيدي غازي وسيدي سالم وقلين، بالإضافة إلى كلمة للدكتورة جاكلين بشرى، مدير عام الثقافة بكفر الشيخ، أكدت فيها أن مشاركة النشء اليوم بهذا المؤتمر، تحت شعار «بناء جيل»، يهدف إلى بناء الشخصية المصرية، وبناء مستقبل هذا الوطن، لتكوين قادة المستقبل.

رسالة للنشء باكتشاب المهارات والخبرات

ووجهت دعوة للنشء، خلال اللقاء الحواري المفتوح بالمؤتمر، لأن يستغلوا كل يوم جديد لاكتساب الخبرات وبناء المهارات والقدرات، وتحقيق إنجاز جديد يضاف إليه وللمجتمع من حوله، وأن يكون كل منهم فرداً مؤثراً ويتخذ رمزاً وقدوة في حياته، وأن يضع نصب عينيه اللحاق بالتكنولوجيا المحيطة من حوله ومواكبة المعلوماتية المتجددة كل يوم.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر، رفع وعي وثقافة ومهارات النشء من مختلف أنحاء المحافظة، وتعزيز قدراتهم، تمهيداً لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية، وهي تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء، وهو أساس المؤتمر، تدريب وتأهيل مجموعة على المهارات القيادية، ليشكلوا مجموعة تثقيف الأقران، وتنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية في المناطق المهمشة من خلال مجموعة قادة المجتمع.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ إلى أن من أبرز محاور المؤتمر مناقشة أطروحات دور النشء في المجتمع، وبناء الوعي ومكافحة الشائعات، وثقافة الحوار وتقبل الآخر، والأسرة المصرية وحقوق الطفل، و«رؤيه مصر 2030»، والرياضة وبناء الشخصية، وإنجازات الدولة المصرية، والحفاظ على القيم المصرية، وذلك من خلال بناء الجانب المعرفي وبناء القدرات والمهارات، ثم تغيير السلوك، من أجل خلق الوعي والمواطنة.

تأهيل وتدريب النشء بكفر الشيخ

وأضاف «محروس» أنه يجري تأهيل وتدريب عدد من النشء من الفتية والفتيات على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى المشاركة في المؤتمر الوطني، بمجموعة من المهارات اللازمة لصقل وبناء الشخصية، التى تؤهلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمؤتمرات الدولية، وتطوير شخصياتهم ليصبحوا أفراداً نافعين بالمجتمع، وتحضيرهم لمستقبل مشرق.