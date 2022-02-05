عضو الشيوخ: زيارة السيسي للصين تمهيد لمرحلة شراكة جديدة بين البلدين

قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة الرئيبس عبدالفتاح السيسي، لدولة الصين، ترسخ للسياسة الخارجية المصرية في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف نجاتي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن دعوة الرئيس السيسي لحضور الأولمبياد الشتوية يؤكد متانة العلاقات المصرية الصينية: «ندخل مرحلة جديدة من الشراكة مع الصين كمُصنع كبير ودولة تمتلك إمكانات تكنولوجية، ونخطط في مصر لتوطين صناعة السيارات، وستكون الصين شريك أساسي».

دراسات لمساعدة الحكومة

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «في مجلسي النواب والشيوخ دراسات وتعاون مع الحكومة المصرية على تحسين جودة مواصفات المنتجات المستوردة من الصين، داخلين في مستوى جديد من التعاون واستيراد السلع من الصين بمواصفات جديدة تتلائم مع المواصفات المصرية».

وأكد وجود خبرات من الصين تأتي إلى مصر وتنقل الخبرات: «نحن في حاجة إلى مثل هذه الشراكات في بعض المواد التي ستصدر من مصر إلى الصين وسنعمل على ضبط الميزان التجاري مع بكين».

أهمية الشراكة بين البلدين

وشدد على أن الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين مهمة جدا، لأن الصين مؤثرة في إفريقيا، والسوق الجديدة القادمة لمصر هي قارة إفريقيا، مشيرًا إلى أهمية أن تكون مصر هي المنطقة اللوجستية الكبيرة في نقل الخبرات والتكنولوجيا ثم إعادة تصدير المنتجات المنتجة داخل الأراضي المصري إلى إفريقيا.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس السيسي، إلى الصين تؤكد للعالم كله أن مصر لها أجندتها الخارجية القوية وتلعب على مصلحتها الوطنية وتقود المنطقة العربية وإفريقيا في علاقاتها الدبلوماسية.