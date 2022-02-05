العثور على جثة صيدلي شاب في ترعة بالسويس

شهدت محافظة السويس حادثاً مأساوياً اليوم السبت، حيث عثرت الشرطة على جثة صيدلي شاب لقي مصرعه غرقاً في ترعة السويس الرئيسية، وقام رجال الإسعاف بنقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، حيث جرى التحفظ عليها قيد التحقيق.

الأهالي يشاهدون جثة شاب طافية على سطح المياه

وشاهد عدد من أهالي منطقة الهيشة والهويس، عند نهاية الترعة الرئيسية، التى تنقل المياه العذبة إلى محافظة السويس، في نطاق حي الأربعين، جثة طافية على وجه المياه، فأبلغوا شرطة النجدة بالواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان العثور على الجثة، وأفادت المعاينة بأن الجثة تعود لصيدلي شاب، يُدعى «عبدالله علي حنفي»، 34 سنة، مدير وحدة صحة «الجبلايات»، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة السويس، حيث جرى التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم.

النيابة تأمر بانتداب الطبيب الشرعي لفحص جثة المتوفي

وباشرت نيابة السويس التحقيق في الواقعة، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لفحص جثمان المتوفي، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الواقعة، من عدمه، وطلبت تحريات المباحث الجنائية بشأن ملابسات وظروف الواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي على طريق السخنة

من جانب آخر، شهد طريق العين السخنة بالسويس، في وقت سابق من صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة رجل الأعمال جمال حمدي الجميل، ابن رجل الأعمال المعروف بالسويس حمدي الجميل، وتم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل رقم (ط و ي 8365)، يستقلها نجل رجل الأعمال باتجاه العين السخنة، وتنوعت الإصابات بين كدمات وسجحات بأنحاء الجسم.