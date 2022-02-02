إحباط تهريب مخدرات بـ21 مليون جنيه في السويس: مخازن سرية داخل «مقطورة»

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس، نشاط 2 من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، تخصصا في نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها، لترويجها على عملائهما بمحافظات الجمهورية، وذلك من خلال إعداد مخازن سرية بسيارة نقل بمقطورة بأماكن سرية.

ضبط اثنين خلال تهريب كميات من المخدرات

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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ضبط متهم بحوزته 3 أنواع مخدرات

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبالتفتيش تم ضبط: 1750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 175 كيلو جراما، 50 لفافة لمخدر البانجو وزنت 125 كيلو جراما، 62 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 125 كيلو جراما، مبلغ مالي، هاتف محمول، مخبأين داخل مخازن سرية بالسيارة النقل، كما تم ضبط سيارة أخرى ملاكي.

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار واستخدامه للسيارة في النقل والتهريب على النحو المشار إليه، وتم تقدير القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 21 مليون جنيه.