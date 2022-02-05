سياحة النواب: الصين تدرك أهمية مصر على الصعيدين العالمي والإقليمي

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجمهورية الصين بدعوة من الرئيس الصينى شي جين بينج لحضور والمشاركة في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 مهمة للغاية، مؤكدة أهمية اللقاءات والمباحثات التي عقدها الرئيس على هامش الزيارة مع الرئيس الصينى وكبار القادة والمسؤولين في بكين، والتي تعزيز العلاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك،، كما أن هذه الزيارة تجسيد لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وإدراك الصين لأهمية مصر على الصعيدين العالمي والإقليمي ودورها المحورى المهم وأهميتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط ودورها العربى والإفريقى وما تشهده من نمو وتطور غير مسبوق.

نورا علي: مصر أصبح لها مكانة وثقل دولى وإقليمي غير مسبوقين

وأضافت النائبة نورا علي أن الدولة المصرية أصبح لها مكانة وثقل دولى وإقليمى غير مسبوق في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها الدبلوماسية الرئاسية على الصعيد الدولى ، مضيفة أن العلاقات بين مصر والصين عميقة ووثيقة وهذه الزيارة لها أهميتها الكبرى فى ظل التحديات والتوترات والتهديدات الإقليمية والدولية، وأيضاً على مستوى التعاون والشراكة بين البلدين فى كافة المجالات بما يصب فى مصالح البلدين المشتركة وتحقيق آمال وتطلعات الشعبين

وأشادت رئيس لجنة السياحة والطيران باللقاءات الثنائية للرئيس السيسى في العاصمة الصينية بكين مع رؤساء الدول وكبار القادة والمسؤولين على هامش الزيارة والتي تؤكد انفتاح العلاقات المصرية مع كافة القوى الدولية وتعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل في مختلف المجالات والقضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

محادثات بين السيسي وعدد من الرؤساء والزعماء في الصين

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى محادثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من السيد عمران خان رئيس وزراء باكستان، والرئيس شوكت ميرزاييف رئيس جمهورية أوزبكستان، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والأمير تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر، والسيد أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينج صباح اليوم على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.