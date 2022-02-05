عبير الشرقاوي ترثي والدها بكلمات مؤثرة: «حتة من قلبي اتخلعت»

رثت عبير الشرقاوي، والدها المخرج الكبير جلال الشرقاوي، الذي رحل عن عالمنا أمس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وعبرت عبير الشرقاوي، من خلال حساب والدها على «فيس بوك»، عن حزنها الشديد وآلامها لفراق والدها أمس، قائلة: «أبويا حبيبى.. مش قادرة أصدق.. أنا عبير اللي كنت بكتب له النعي اللي على صفحته للفنانين المتوفيين».

وتابعت: «دلوقت أنا بنعى بابا حبيبي حتة من قلبي اتخلعت بفراقك يا أبويا، اللهم ارحمه رحمة وسعت كل شئ اللهم ارزقه الجنة والفردوس الأعلى برفقة النبي صلَّ الله عليه وسلم، اللهم اجعله في أعلى عليين، اللهم تجاوز عن سيئاته وأحسن إليه يا رب العالمين.. نسألكم الدعاء لحبيبي بالرحمة والمغفرة».

وفاة المخرج جلال الشرقاوي

توفي المخرج الكبير جلال الشرقاوي في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، بعد تدهور حالته الصحية متأثرا بفيروس كورونا، وتم تشييع جنازته أمس عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود وسط حضور العائلة والأصدقاء، وعدة نجوم من الوسط الفني، زكان أبرزهم ياسر جلال وأحمد شاكر.

ومن المفترض أن يقام عزاء الراحل جلال الشرقاوي، الثلاثاء المقبل، في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وكتبت عبير الشرقاوي بعد وفاة والدها، منشورا عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك»، قالت فيه: «أصدقائي وأولاد عمي بنعمل خاتمة قرآن لو سمحتم سجلوا هتاخد جزء كام علما بأن الثلاث أجزاء الأولى اتحجزت».

آخر كلمات جلال الشرقاوي

بينما كانت آخر كلمات الراحل جلال الشرقاوي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، خلال تواجده بمستشفى العزل، قائلا: «ادعو لي أبقى كويس، مش قادر أتكلم وبشكر كل الناس اللي بتحبني وبتدعيلي»، وكان حينها يبكي من شدة الألم.