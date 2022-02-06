أطباء مستشفى قويسنا ينقذون شابا ثلاثينيا توقف قلبه

نجح الطاقم الطبي في مستشفى قويسنا العام بمحافظة المنوفية، في إنقاذ شاب ثلاثيني وصل إلى المستشفى في حالة صحية سيئة وآلام في الصدر، وبعدها بدقائق سقط على الأرض مع توقف ضربات القلب، وأجرى الفريق الطبي إنعاشا قلبيا له وعاد للحياة مرة أخرى، وتم نقله إلى العناية المركزة في المستشفى تحت إشراف طبي كامل.

شاب ثلاثيني يتوقف قلبه عن العمل.. والأطباء ينقذونه

وفور دخول المريض المستشفى، خضع للعلاج بالعناية المركزة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وما إن استقرت حالة المريض تم رفع جهاز التنفس الصناعي وتشخيص الحالة بأنها حالة جلطة بالشريان التاجي أسفل عضلة القلب، وتم عمل الفحوصات والإجراءات الطبية اللازمة للحالة.

فيصل جودة: حالة المريض مستقرة وتدخل جراحي عاجل

وتابع الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل صحة بمحافظة المنوفية، الحالة الطبية للشاب فور إبلاغه بها، مصدرا تعليماته بسرعة التنسيق مع قسم القسطرة بمستشفى أشمون العام ونقل الحالة بسيارة إسعاف مجهزة، حيث تم عمل قسطرة قلبية وفتح الشريان وتركيب دعامة والحالة الآن مستقرة وتحت الملاحظة بمستشفى أشمون العام بقسم قسطرة القلب.

ووجَّه الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل صحة بالمنوفية، خالص الشكر والتقدير لجميع أفراد طاقم مستشفى قويسنا العام من أطباء وتمريض بقيادة الدكتور هيثم سلامة، وطاقم القسطرة بمستشفى أشمون العام أطباء وتمريض بقيادة الدكتور عبد الرحمن البقيري، مؤكدا أن ما قاموا به جزء لا يتجزأ من دورهم المهم خلال الفترة الأخيرة.

شارك في إنقاذ حياة الشاب الثلاثيني، الدكتور محمد صلاح أخصائي العناية المركزة، والدكتورة ريهام الشناوي أخصائي العناية المركزة، كما تواجد الدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية لحدوث الواقعة أثناء مروره على المستشفى لمتابعة سير العمل، وبمشاركة الأطقم الطبية والتمريض في المستشفى.