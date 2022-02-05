«البترول»: زيادة الاعتماد على الغاز لمواجهة التغير المناخي

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية،اليوم، محطة تموين السيارات بالغاز «كارجاس - وطنية الجديدة» بمدينة الشروق، وتفقد المحطات الثلاث الجديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى بالعاصمة الإدارية، والجارى الانتهاء منها بالتعاون بين شركات «كارجاس وغازتك ووطنية».

وأكد «الملا»، فى بيان للوزارة، اليوم، أن المحطات الـ4 تأتى ضمن الخطة الاستراتيجية للتوسع وزيادة انتشار محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية والطرق والمحاور السريعة والتوسع العمرانى فى المدن الجديدة، فى ظل المبادرة الرئاسية لتعظيم الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود ومضاعفة محطات التموين.

وأضاف أن خطة زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومبادرة حياة كريمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز، ومبادرة إحلال السيارات والتوسع فى خدمة القطاع الصناعى، تأتى مواكبة لالتزاماتها باتفاقيات تغير المناخ واستضافتها القمة العالمية للمناخ cop27 بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

وأوضح المهندس حسانين محمد، رئيس شركة كارجاس، أن محطة التموين الجديدة «كارجاس/ وطنية - الشروق» مقامة على أحدث طراز ويُمكنها ضخ 12 ألف متر مكعب يومياً تمكنها من خدمة 800 سيارة، أما محطة كارجاس/ وطنية -4 بالعاصمة الإدارية، فيمكنها ضخ 14 ألف متر مكعب وخدمة 900 سيارة يومياً.