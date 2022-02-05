«هادسون»: قطاع البترول أصبح في بؤرة الاهتمام العالمي.. و400 عارض يشاركون في «إيجبس 2022»

تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر مصر الدولى للبترول «إيجبس 2022» -الحدث الأكبر بالقطاع فى منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط- تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبدعم من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير 2022. وأعرب كريستوفر هادسون، رئيس شركة «دى إم جى إيفنتس» الدولية المنظمة لمؤتمر ومعرض إيجبس 2022 عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسى، على رعايته لهذا الحدث، مشيداً بالدور الحيوى الذى تلعبه الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية، فى النهوض بقطاع الطاقة من خلال إقامة شراكات استراتيجية للاستفادة من الإمكانات الهائلة لمصر، والتى تؤهلها لأن تصبح مركزاً إقليمياً استراتيجياً لتداول وتجارة الطاقة، مضيفاً أن قطاع البترول والغاز المصرى أصبح فى بؤرة الاهتمام العالمى لما يمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمار، خاصة على مستوى شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

وقال «هادسون» إن الدورة الحالية من المعرض والمؤتمر تمثل نقطة الانطلاق لعام يتضمن حواراً استراتيجياً فى مجال الطاقة، وتأتى نسخة هذا العام فى وقت حرج فيما يخص تعافى الصناعة المستمر، ووسط استمرار إعادة تشكيل الأسواق والخطط المتجددة لانتقال الطاقة، مشيراً إلى أنه جارٍ الانتهاء من التحضيرات النهائية للمعرض، وكل ما يخص مجموعة العارضين الراغبين فى تطوير قطاع الطاقة بمصر وشمال أفريقيا وحوض البحر المتوسط من خلال اختراق السوق المصرى والذى يُعد مركزاً إقليمياً للطاقة.

ويجمع «إيجبس» أطراف منظومة البترول والغاز على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 400 عارض هذا العام، بما فى ذلك 40 شركة وطنية ودولية للبترول والطاقة والخدمات، بالإضافة إلى وجود العديد من الأجنحة الدولية، بمشاركة دول متعددة، فى مقدمتها الصين وقبرص وألمانيا واليونان وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف «هادسون» أن المؤتمر يضم 10 وزراء طاقة عالميين و19 مديراً تنفيذياً و8 أمناء، ويشمل بعض النقاشات والمحادثات النشطة حول ضمان استمرار الصناعة فى تلبية احتياجات الطاقة اليوم، حيث تغير الشركات الكبرى نماذج أعمالها فى وقت واحد لتلعب دورها فى الانتقال إلى نظام طاقة خالٍ من الكربون.

وأضاف «هادسون» أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة تمكّنها من استعادة مكانتها كمركز استراتيجى إقليمى لتجارة الطاقة دولياً، وهو ما دفعها لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية التى تتعلق باستثمار واستكشاف النفط والغاز، وبالتالى تحقيق معدلات إنتاج متنامية من النفط والغاز الطبيعى بمختلف مناطق الامتياز المصرية.