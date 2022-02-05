«كورونا»: النمسا تطبق التلقيح الإجباري لأول مرة داخل الاتحاد الأوروبي

بدأت النمسا،اليوم، تطبيق قانون إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا فى إجراء غير مسبوق داخل الاتحاد الأوروبى، بعد إقراره من قبَل البرلمان، إذ أصبح تلقى اللقاح بذلك إلزامياً على جميع من تزيد أعمارهم على 18 عاماً، باستثناء الحوامل ومَن أصيبوا بالفيروس قبل أقل من 180 يوماً، ومَن يمكن إعفاؤهم لأسباب طبية. وأشار مكتب الرئيس النمساوى، فى بيان أمس، إلى أن «ألكسندر فان دير بيلن» أصدر، ظهر أمس، القانون الفيدرالى بشأن إلزامية التطعيم ضد «كوفيد-19»، ووفقاً للقانون الجديد، فإن إلزامية التطعيم ستطبق على جميع السكان فوق 18 عاماً فى البلد البالغ عدد سكانه 8٫9 مليون نسمة، ولن تطبق عمليات المراقبة قبل منتصف مارس، ويمكن بعد ذلك فرض غرامات تتراوح بين 600 و3600 يورو، لكن سيتم رفعها إذا تلقى المخالف اللقاح فى غضون أسبوعين.

من جهة أخرى، كشف علماء أوبئة بريطانيون أن المصابين بمتغير «أوميكرون» أصبحوا أكثر عرضة لأمراض الجلد، كما أكدوا أنه غالباً ما تشبه علامات الإصابة به فيروس «سارس»، غير أن لها ميزات معينة، وفق تقرير منتدى الطب البريطانى.

وفى الولايات المتحدة، تجاوزت حصيلة الوفيات الإجمالية الناجمة عن وباء كورونا 900 ألف حالة، وفق حصيلة لجامعة جونز هوبكنز، وتشير الإحصائيات إلى أن 64% فقط من الأمريكيين استكملوا التطعيم، رغم توفر اللقاحات عالية الفاعلية على نطاق واسع، وتُعد هذه الحصيلة أعلى عدد وفيات سجلته أى دولة، تليها روسيا والبرازيل والهند، مع تسجيلها مجتمعة أكثر من 1.8 مليون حالة وفاة. وأعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن اختبار فيروس كورونا الذى أجراه مع زوجته أمينة أردوغان كان إيجابياً. وقال «أردوغان»، على موقع تويتر: «نحن فى بداية واجبنا وسنواصل عملنا فى المنزل».