سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 6-2-2022 في مصر

الدينار الكويتي من أعلى العملات ارتفاعا أمام الجنيه المصري، ما يجعل الكثيرون خاصة الأشخاص الذين لديهم أقارب في الكويت، يهتمون بسعر بيع وشراء الدينار الكويتي في البنوك المختلفة، حتى يستطيعون تغيير العملات التي يمتلكونها من البنوك، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد.

واهتماما من بوابة «الوطن» بما يبحث عنه المواطنين وما يرغبون في معرفة أخباره باستمرار، نرصد لهم في التقرير التالي سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم في بنك مصر، إلى نحو 49.72 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

ووفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 51.71 جنيه للشراء، مقابل 52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 49.22 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي بنحو 49.72 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB نحو 51.81 جنيه للشراء، مقابل 52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 50.55 جنيه للشراء، 54.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر 49.37 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي وفق تعاملات اليوم الأحد في البنك المركزي نحو 4.17 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق سجل 4.12 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وأخيرا سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.