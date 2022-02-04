سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 4-2-2022 في البنوك المصرية

يهتم عدد كبير من المواطينين بمتابعة سعر الدينار الكويتي في البنوك المختلفة، خاصة المغتربين بالكويت أو من لديهم أقارب بدولة الكويت، حيث سجل الدينار الكويتي في البنكر المركزي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة 51.74 جنيه للشراء، مقابل 52.20 جنيه للبيع، وتقدم «الوطن» في التقرير التالي سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة، على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 49.17 جنيه للشراء، و52.09 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي نحو 49.73 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB نحو 51.84 جنيه للشراء، مقابل 52.18 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 50.37 جنيه للشراء، و51.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي سعر 49.37 جنيه للشراء، مقابل 52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

ووفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 51.74 جنيه للشراء، مقابل 52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ووصل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم في بنك مصر نحو 49.40 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في البنك المركزي نحو 4.17 جنيه للشراء و4.17 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق سجل 4.12 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع، أما في بنك مصر سجل سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وأخيرا سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع .