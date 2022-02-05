رئيس الوزراء المغربي ينعى الطفل ريان: سخرنا كل الإمكانات من أجل إنقاذه

نعى رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، الطفل ريان، منذ قليل، عبر تغريده له على الحساب الرسمي للحكومة المغربية، وقال: «تلقيت بحزن وأسى كبيرين خبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة والأمل في الوصول إليه حيا».

أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان

وأضاف «أخنوش»: «بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان، وأتوجه بالشكر لجلالة الملك، على الرعاية الخاصة التي أولاها لعملية إنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه».

مجهودات استثنائية وجبارة لإنقاذ الطفل ريان

وتابع: «قد بذلت مختلف المصالح محليا ووطنيا، مجهودات استثنائية وجبارة لإنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه، واستمرت عمليات الحفر لمدة 5 أيام، وسخرت لها جميع الإمكانات الضرورية، لكن مشيئة الله كانت أكبر من الجميع، إنا لله وإنا إليه راجعون».