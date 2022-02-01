برج الميزان حظك اليوم الثلاثاء 1-2-2022 مهنيا وعاطفيا

تتصدر توقعات الأبراج الفلكية وحظك اليوم لمواليد برج الميزان، قوائم البحث في مصر والعالم بأكلمه، على مدار الساعة، كونها تتضمن التوقعات السارة، والتحذيرات التي يقدمها علماء الفلك والأبراج.

وتنقسم الأبراج الفلكية إلى 12 برجا، ينتمي كل مجموعة منهم إلى الأبراج النارية، أو المائية، أو الترابية، حسب الصفات، والسمات التي تميز كل برج، حيث يجمع مواليد كل برج عددا من الصفات المشتركة، ويهتم الكثيرون بمتابعة حظك اليوم وتوقعات الأبراج بمطالعتها بشكل يومي، لمعرفة توقعات خبراء الفلك، الخاصة بمواليد كل برج، ومعرفة الحالة المهنية والصحية، فضلًا عن الحالة العاطفية في عامهم الجديد، لذا تقدم بوابة «الوطن» لمتابعيها توقعات حظك اليوم لبرج الميزان، وفقا لحديث خبيرة الأبراج وعلوم الفلك عبير فؤاد.

برج الميزان

يتصف رجل برج الميزان بحب الأجواء الهادئة، والبحث عن المغامرات، فهو يمتلك الشخصية وعكسها على الدوام، يسيطر العند على طباعه، ولكنه يملك التنازل عن العند مقابل المعاملة والكلمة الطيبة، لذا نرصد خلال السطور التالية لمواليد برج الميزان، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني والاجتماعي

تقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، لمواليد برج الميزان: إن الوضع الفلكي يمنحك نظرة أشمل وتحصل على تقدير الكثيرين.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي، قالت عالمة الفلك لمواليد برج الميزان: رغم الضغوط.. القمر الجديد والشمس في منزل الحب يدفعانك اليوم نحو أن ترسم لوحة جميلة لحياتك.

مشاهير برج الميزان

ومن أشهر مواليد برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر، الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر، الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر، الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر، الفنان الراحل حسن الأسمر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أكتوبر، الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر، الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر، الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر، رانيا فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر، شيرين عبدالوهاب، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر، الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر، و الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.