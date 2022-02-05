«شكرى» لـ«أشتية»: مصر تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

بحث سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال لقائه،اليوم ، الدكتور محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطينى، مستجدات الشأن الفلسطينى على هامش مشاركته فى قمة الاتحاد الأفريقى الـ35 فى إثيوبيا، مؤكداً موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وأهمية تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات، سعياً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وانطلقت فعاليات القمة، اليوم، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، تحت شعار «بناء المرونة فى القارة الأفريقية: تسريع رأس المال البشرى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية»، وترأس وزير الخارجية وفد مصر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

«فقي»: نحتاج نهجاً يراعي السلام والأمن بالقارة

وقال موسى فقى، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، إن المنظمات التابعة للاتحاد الأفريقى بحاجة أكثر إلى التنسيق مع مفوضية الاتحاد، فى اتخاذ القرارات، إذ إن هناك فجوة تتضح بشأن القرارات، موضحاً أن مجلس السلم والأمن الأفريقى، اتخذ قرارات بعينها حيال دولة مالى، فى أعقاب التغييرات غير الدستورية، فيما اتخذت منظمة الإيكواس «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» قرارات أخرى، مما يعكس الضرورة الملحة للتنسيق مع المفوضية، والإقرار بوجود فجوة فى التنسيق وضرورة العمل على توطيد مفهوم تبعية المنظمات المنبثقة عن الاتحاد الأفريقى.

وتابع «فقى»: «من المهم أن تقدم قمتنا هنا الإيضاحات اللازمة لتجنب أى انحراف ضار فى عمل بنيتنا السياسية والأمنية، محذراً من أن الوضع الأمنى فى القارة، يتسم اليوم بانتشار الإرهاب والعودة الخطيرة للتغيرات غير الدستورية، مما يستدعى نهجاً جديداً حقيقياً يراعى هيكل السلام والأمن وعلاقته بالعوامل الجديدة المزعزعة للاستقرار فى أفريقيا»، لافتاً إلى أن تفاعلات القارة حالياً تُرجئ المشروع الرائد «إسكات البنادق» إلى وقت غير معلوم.

وذكرت مفوضية الاتحاد الأفريقى، فى بيان لها، أن جلسات القمة تُعقد على مدار يومى «5 و6 فبراير»، ومن المقرر أن تتناول تقريراً حول الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى، وآخر حول التقدم فى استجابة الاتحاد لجائحة «كوفيد-19»، إلى جانب الانتخابات، وتعيين قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقى لدولة السنغال.