رئيس التحرير

محمود مسلم

«شكرى» لـ«أشتية»: مصر تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزير الخارجية يشارك فى قمة الاتحاد الأفريقى بإثيوبيا

كتب:

 خالد عبدالرسول ووكالات
09:37 م | السبت 05 فبراير 2022
"شكرى" خلال مشاركته فى قمة الاتحاد الأفريقى اليوم

"شكرى" خلال مشاركته فى قمة الاتحاد الأفريقى اليوم

بحث سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال لقائه،اليوم ، الدكتور محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطينى، مستجدات الشأن الفلسطينى على هامش مشاركته فى قمة الاتحاد الأفريقى الـ35 فى إثيوبيا، مؤكداً موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وأهمية تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات، سعياً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وانطلقت فعاليات القمة، اليوم، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، تحت شعار «بناء المرونة فى القارة الأفريقية: تسريع رأس المال البشرى والتنمية الاجتماعية والاقتصادية»، وترأس وزير الخارجية وفد مصر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

«فقي»: نحتاج نهجاً يراعي السلام والأمن بالقارة

وقال موسى فقى، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، إن المنظمات التابعة للاتحاد الأفريقى بحاجة أكثر إلى التنسيق مع مفوضية الاتحاد، فى اتخاذ القرارات، إذ إن هناك فجوة تتضح بشأن القرارات، موضحاً أن مجلس السلم والأمن الأفريقى، اتخذ قرارات بعينها حيال دولة مالى، فى أعقاب التغييرات غير الدستورية، فيما اتخذت منظمة الإيكواس «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» قرارات أخرى، مما يعكس الضرورة الملحة للتنسيق مع المفوضية، والإقرار بوجود فجوة فى التنسيق وضرورة العمل على توطيد مفهوم تبعية المنظمات المنبثقة عن الاتحاد الأفريقى.

وتابع «فقى»: «من المهم أن تقدم قمتنا هنا الإيضاحات اللازمة لتجنب أى انحراف ضار فى عمل بنيتنا السياسية والأمنية، محذراً من أن الوضع الأمنى فى القارة، يتسم اليوم بانتشار الإرهاب والعودة الخطيرة للتغيرات غير الدستورية، مما يستدعى نهجاً جديداً حقيقياً يراعى هيكل السلام والأمن وعلاقته بالعوامل الجديدة المزعزعة للاستقرار فى أفريقيا»، لافتاً إلى أن تفاعلات القارة حالياً تُرجئ المشروع الرائد «إسكات البنادق» إلى وقت غير معلوم.

وذكرت مفوضية الاتحاد الأفريقى، فى بيان لها، أن جلسات القمة تُعقد على مدار يومى «5 و6 فبراير»، ومن المقرر أن تتناول تقريراً حول الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى، وآخر حول التقدم فى استجابة الاتحاد لجائحة «كوفيد-19»، إلى جانب الانتخابات، وتعيين قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقى لدولة السنغال.

اقرأ المزيد:

رئيس اتحاد الكرة: منتخب مصر «رجالة».. وكيروش كان غاضبا من الإعلام

مكاسب إدراج مصر ضمن مؤشر «جى بى مورجان».. رئيس المصرف المتحد يحدد 11 انعكاساً اقتصادياً واجتماعياً

سياحة النواب: الصين تدرك أهمية مصر على الصعيدين العالمي والإقليمي

 إحنا البطولة 2 .. مصر تستحق

سارة نخلة عن الطفل ريان: "لو في مصر كان الجبل اتهد من أول يوم"

الاستعلام عن صرف بطاقة التموين: متاح عبر مصر الرقمية

خطوات فك شفرة القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

«فاو»: 717 مليون دولار حجم صادرات مصر من البرتقال

بنك الإسكان يكشف شروط الحصول على شقق «دار وسكن مصر ومشروع جنة»

دبلوماسي سابق: التناقش حول سد إثيوبيا هدف أساسي لزيارة رئيس السنغال

السيسي لـ «ماكي سال»: من المهم التوصل لاتفاق حول سد إثيوبيا دون إجراءات منفردة

السيسي وماكي سال يبحثان ملف سد إثيوبيا ومكافحة الارهاب في منطقة الساحل