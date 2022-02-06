كواليس أول دويتو لـ عمرو دياب ونجله عبدالله

تنشر «الوطن» صورا حصرية من كواليس جلسة وضع عبد الله دياب نجل الفنان عمرو دياب لصوته على أغنية جديدة تجمعه بوالده الفنان عمرو دياب.

عبدالله يزور القاهرة من أجل تسجيل أغنية

علمت «الوطن» أن دياب الكبير والصغير اتفقا على تقديم أغنية مشتركة بينهما تكون مفاجأة دياب في ألبومه الجديد المقرر طرحه بعنوان «عيشني»، فمنذ ساعات قام عبد الله بوضع صوته، ومن المقرر أن يضع عمرو دياب صوته خلال الأيام المقبلة.

وأشارت مصادر لـ«الوطن» إلى أن عبد الله سجَّل صوته في استوديو Salvation Link بحضور أندرو مدير أعمال عمرو دياب ومهندسة الصوت شيري شكري.

حفل عمرو دياب في قاعة المنارة

هناك احتمالات أن ترى الأغنية النور فى حفل عمرو دياب المقرر إقامته في قاعة المنارة فى العاشر من شهر فبراير الجاري.

يذكر أن عبد الله كان قد حضر من لندن للقاهرة منذ ما يقرب من أسبوعين في عطلة من أجل مقابلة والده وزيارة القاهرة التي لا يزورها إلا مرة كل عام.

جدير بالذكر أن عمرو دياب كان قد أشرك نجله عبد الله مرتين في أغنياته المصورة من قبل المرة الأولى كانت في أغنية «نقول ايه» عام 2007 فى ألبوم «الليلة دي» والمرة الثانية كانت عام 2009 حين ما ظهر في أغنية «وياه» في ألبوم «وياه».

من المقرر أن يحيي عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في المنارة في الحادي عشر من شهر فبراير الجاري وأن يكون الحفل هو حفل ألبومه الجديد، وسيقدم في الحفل عددا من أغنياته الجديدة التى طرحها خلال الفترة الماضية.