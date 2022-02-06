مصرع 2 في حريق هائل داخل شقة بالمنيا

توفي شخصان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، نتيجة الدخان الكثيف لحريق هائل داخل شقة سكنية في مدينة مغاغة بالمنيا، وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده لباقي المنازل المجاورة.

إصابة أحد أفراد الحماية المدنية أثناء مشاركته في إخماد الحريق

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ سيدة عمرها 50 عاما، وجرى نقلها إلى المستشفى العام لتلقي العلاج فيما جري نقل شخص آخر من أفراد قوات الحماية المدنية عقب إصابته أثناء أشتراكه في عملية الإطفاء التي استمرت لنحو ساعة كاملة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بالدور الخامس من عقار مكون من 8 طوابق بشارع السلام القبلي بمدينة مغاغة في أقصى شمال المنيا.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء وإسعاف بموقع الحريق

انتقل رجال شرطة المنيا وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وإسعاف، وتم إخماد الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن وفاة شخصين، فيما أصيبت سيدة عمرها 50 عاما وقد جري نقلها للمستشفى لإسعافها، إضافة لإصابة أحد أفراد قوات الحماية المدنية أثناء مشاركته في السيطرة على الحريق بمساعدة أهالي المنطقة الذين تجمعوا بمحيط العقار وشارك بعضهم في جهود الإطفاء.

ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية نشوب الحريق بسبب تسرب غاز البوتاجاز، وقد تم التحفظ على مكان الحريق وعمل كردون أمني وانتقل رجال المعمل الجنائي للمعاينة والفحص واتخاذ اللازم، وتم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار الذي اندلع بداخله الحريق حفاظا على أرواح المواطنين، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.