الأم منهارة.. رد فعل والدي ريان على خبر وفاته «فيديو»

كشفت قناة العربية عن حالة والدي الطفل «ريان» الذي أعلنت وفاته قبل ساعات، بعد أيام من سقوطه في بئر عمق في إقليم شفشاون، ولم تستطع الجهود الحثيثة إنقاذ حياته بعد ترقب طويل من الملايين في العالم كله.

انهيار والدة ريان بعد سماع الخبر

وقال مراسل قناة العربية، إن والدة ريان منهارة تمامًا، والأم تبدو هي الأكثر تألمًا، فيما يزال والد ريان قادرًا على التواصل والحديث مع الآخرين ومع وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن ترتيبات تشييع جثمان الطفل المغربي بدأت، خاصة أن الوفاة لم تكن طبيعية ولكنها قصة طفل أصبح ملهمًا للعالم كله، وتفاعل مع قصته العالم كله.

وأضاف أن أقارب ريان أفجعهم الخبر فناموا باكرًا حزانى، والقرية كلها أصبحت حزينة، خاصة مع رحيل كل فريق الإنقاذ، وكل زوار القرية، مشيرًا إلى أن الجنازة ستكون كبيرة والسلطات سوف ترتب جنازة تليق بهذا الطفل الذي حصل على نهر جارف من الحب.

تفاصيل وفاة الطفل ريان

يذكر أن السلطات المغربية أعلنت مساء السبت، وفاة الطفل ريان بعد خمسة أيام مضنية من محاولات إنقاذه، الأمر الذي تعاطف معه ملايين المواطنين في مصر والعالم العربي، وكانوا يتابعون لحظات محاولات إنقاذه عن كثب.

قصة الطفل ريان بدأت يوم الثلاثاء الماضي، من إقليم شفشاون في المغرب، عندما كان الطفل يلهو في محيط منزله يوم الثلاثاء الماضي، ولكن بعد فترة شعرت أسرته بغيابه، وبدأت رحلة البحث عنه التي شغلت الرأي العام في العالم كله، وتبين فيما بعد أنه سقط في البئر التي حفرها والده قبل أيام للحصول على الماء، وبعدها بدأت عمليات الإنقاذ على قدم وساق، إلا أنها واجهت عدة عقبات ومنها ضيق الحفرة ووجود حائط صخري في طريقهم، وسرعان ما بدأت معدات وآليات الحفر العملاقة عملها وواصلت الليل بالنهار من أجل إنقاذ الطفل.