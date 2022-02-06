«تعليم جنوب سيناء»: نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية خلال أيام

أكد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، بدء أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، موضحاً أن الامتحانات جاءت في مستوى الطلاب.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية، ولم تُرصد أي حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا بين المعلمين والطلاب أثناء الامتحانات.

إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء إن نحو 3554 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الأسبوع الماضي، موضحا أنه جرى عقد لقاء مع موجهي عموم مواد الشهادة الإعدادية من أجل وضع خطة لانتهاء أعمال التصحيح والحصول على نسبة 1% من الأوراق للتأكد من الدرجات.

وأضاف أن عمليات التصحيح والمراجعة يتبعها على الفور رصد درجات كل مادة، وقال إن أعضاء لجنة الكنترول يطبقون الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكر أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء خلال أيام، وذلك بعد اعتمادها من المحافظ اللواء خالد فودة.

تطعيم الطلاب عقب إجازة نصف العام

وأكد محمد عقل أنه جرى الاتفاق مع الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء لوضع خطة تطعيم الطلاب، موضحا أن عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا سوف تبدأ عقب إجازة نصف العام.

وقال إن أعداد الطلاب المستهدفين للحصول علي التطعيم نحو 7500 طالب وطالبة، مشيرا إلي أن جميع العاملين في التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء حصلوا علي اللقاح.

واكد أن هناك التزام تام بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.