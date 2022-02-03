فرحة بين طلاب الشهادة الإعدادية بامتحان العلوم والدراسات الاجتماعية 

غمرت طلاب الشهادة الإعدادية فرحة سهولة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والعلوم في محافظة الجيزة، وانتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء إجازة منتصف العام الدراسي، حيث عقدت الامتحانات على مدار أسبوع في المدارس ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وسط إجراءات وقائية مشددة ضد كورونا من بينها توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على التباعد الاجتماعي.

امتحان العلوم.. سهل

وقالت الطالبة حلا عاصم، إن امتحان مادة العلوم لم يشمل أي أسئلة معقدة، موضحة أن جميع الأسئلة ركزت على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، وجاءت من الكتاب المدرسي ومباشرة.

وأضافت «حلا»، لـ«الوطن»، أن الامتحان لم يشمل أي أسئلة معقدة وتم التدريب على أسئلته خلال الفصل الدراسي الأول بشكل جيد، لافته إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، أكدت الطالبة جنا وائل بالصف الثالث الإعدادي، أن الامتحان جاء مباشراً، موضحة أن جميع الأسئلة ركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين، وقريبة من أفكار المنصات التعليمية مثل قناة «مدرستنا وبنك المعرفة المصري».

وأشاد عدد من طلاب محافظة الجيزة بمستوى امتحان الدراسات الاجتماعية، موضحين لـ«الوطن»، أن أسئلة الامتحان جاءت مباشرة ومن الكتاب المدرسي وركزت على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

«تعليم القاهرة»: الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط

وفي سياق متصل، أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن الطلاب أشادوا بأسئلة امتحان مادة العلوم، موضحًا أن ورقة الامتحان جاءت متناسقة وواضحة وتم صياغة الأسئلة طبقا للمواصفات الفنية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأضاف «عطية»، في بيان له، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط واشتمل على أجزاء المنهج المقرر ومناسبًا للوقت المحدد، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية التي تم تشكليها لم ترصد أي شكاوى.