رئيس «رياضة النواب» يدعم المنتخب قبل مباراة السنغال: ننتظركم بـ«الثامنة»

وجه الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رسالة دعم للمنتخب القومي، قبل مباراته المهمة أمام منتخب السنغال اليوم، في نهائي كأس الأمم الإفريقية بالعاصمة الكاميرونية ياوندي .

الجماهير المصرية تثق في قدرة المنتخب على تحقيق الفوز

وقال رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية اليوم، قبيل سفره إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطني، ضمن بعثة حزب «مستقبل وطن»، إن أكثر من 100 مليون مصري لديهم ثقة كبيرة في قدرتكم على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للحصول على النجمة الثامنة والعودة للقاهرة بالكأس الغالية.

وأشار رئيس لجنة الشباب، في رسالته للمنتخب الوطني، إلى أن المتابعين لبطولة الأمم الإفريقية في مختلف دول العالم يقفون احتراما وتقديرا لما قدمتموه من أداء ممتع ومبهر، خلال المباريات السابقة في البطولة: «الفريق الذي يتغلب على فريق البلد المنظم للبطولة ويقصي المغرب وكون ديفوار، ليس من الصعب عليه الفوز على السنغال».

رئيس شباب النواب يطالب الجماهير بالتوحد خلف المنتخب

وجدد رئيس لجنة الشباب، دعوته للجماهير المصرية بالالتفاف حول المنتخب من أجل الفوز، والتوحد خلفه مهما كانت نتيجة المباراة، متمنيا أن يحصل المنتخب القومي علي اللقب الذي غاب عن مصر منذ 12 عاما.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي اليوم الأحد في نهائي كأس أمم إفريقيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.