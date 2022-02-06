الانتهاء من معاينات مواقع شحن سيارات نقل وفود «المناخ» في 48 ساعة

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع مخطط لتوفير شبكة مواصلات صديقة للبيئة لنقل الوفود المشاركة بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل؛ لتطبيق مفهوم النقل المستدام كإحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ.

تحديد نقاط شحن السيارات الكهربائية

قال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي بين مسؤولي الكهرباء والبيئة والنقل العام ومحافظة جنوب سيناء لتحديد نقاط شحن السيارات الكهربائية لتسهيل تنقل الوفود المشاركة عبر وسائل مواصلات كهربائية حديثة صديقة للبيئة.

الانتهاء من عمل المقايسات وتحديد الاختصاصات

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء لـ«الوطن» إلى أن الشركة ستقوم بعمل المعاينات وإعداد المقايسات وتحديد الاختصاصات للمهمات الكهربائية خلال 48 ساعة من معرفة تحديد مواقع الشحن والقدرة المطلوبة لكل موقع، وفقا لخطة اللجنة لتسهيل مهمة نقل الوفود المشاركة في المؤتمر.

تسخير إمكانيات وزارة الكهرباء لمنظومة النقل الأخضر المستدام

فيما أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أن الوزارة ستسخر كل إمكانتها لمنظومة النقل الأخضر المستدام من خلال مد الكابلات الكهربائية المطلوبة لجراجات الأتوبيسات التي ستنقل الوفود المشاركة عبر وسائل مواصلات كهربائية حديثة صديقة للبيئة بمؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27

توفير وحدات الدعم الكهربائي الطارئة

وأشار وزير الكهرباء، إلى أنه سيتم توفير أحمال الطاقة الكهربائية الكافية لشحن الحافلات بالجراجات والمحطات الرئيسية والعمل على وجود نقاط شحن كهربائي للحافلات في المحطات الوسطية وتوفير وحدات الدعم الكهربائي الطارئة لشحن الحافلات في المطار والجراجات والمحطات الرئيسية بالإضافة إلى التنسيق مع محافظة جنوب سيناء والشركات المنتجة، فيما يخص الجراجات والمحطات وإعداد وتجهيز المخارج الكهربائية التي تتناسب مع الشحن الكهربي للحافلات.