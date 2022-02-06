برلمانيون يطالبون بتكريم أبطال المنتخب أيا كانت نتيجة النهائي

أكد عدد كبير من النواب دعمهم للمنتخب القومي لكرة القدم في مباراته اليوم بنهائي بطولة الأمم الافريقية مع منتخب السنغال.

الشعب المصري ينتظر عودة المنتخب بالكأس

ووجه محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات له رسالة دعم للمنتخب القومي، قبل مباراته المصيرية أمام منتخب السنغال اليوم، أكد خلالها دعم 100 مليون مصري لهم وينتظرون العودة بالكأس الثامنة للقاهرة.

وغادر عدد كبير من النواب ضمن وفد نواب حزب مستقل وطن صباح اليوم للكاميرون لدعم المنتخب. ووجه النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأمين العام للحزب بأسيوط في تصريحات لـ «الوطن» التحية الى المنتخب المصري لكرة القدم على إسعاده الشعب المصري وجماهير الكرة والاداء الرجولي لكل اللاعبين.

وأكد «عمر» أن المنتخب يضم عناصر اتسمت بالقوة واللياقة واللعب النظيف والأخلاق والبطولة، وقادرة على تحقيق الفوز وحصد البطولة الثامنة.

نواب يغادرون إلى الكاميرون لدعم المنتخب

وشدد رئيس لجنة الشباب قبيل سفره الي الكاميرون لمؤازرة المنتخب الوطني، على أن المصريين لديهم ثقة كبيرة في قدرة المنتخب علي تحقيق الفوز، واسعاد الجماهير المصرية المتعطشة للحصول علي البطولة الثمانية والعودة للقاهرة بالكأس الغالية .

وقال النائب أحمد حته عضو لجنة الاتصالات إن منتخب مصر يتميز بالروح والرجولة بين كل عناصره، مطالبا البرلمان بتكريم أبطال المنتخب ونجم مصر وفخر العرب محمد صلاح والمدرب كيروش وكل اعضاء البعثة الذين شرفوا مصر بالأداء والأخلاق الرياضية، أيا كانت نتيجة مباراة اليوم مع السنغال.

وقالت النائبة امل سلامة عضو مجلس النواب في تصريح صحفي إن المنتخب المصري كان على قدر المسئولية ويستحق التكريم، مؤكدة ان المصريين في انتظار الكأس.

وغادر عدد كبير من نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين إلى الكاميرون لدعم المنتخب أمام السنغال.