بأرباح 223 ألف جنيه.. ابدأ مشروع «التيك أواي» بهذه الدراسة

إذا كنت تحلم بأن تدير مشروعك الخاص، فإن جهاز تنمية المشروعات يُمكّنك من البدء بالتنفيذ بأقل التكاليف، خاصةً إذا لم تتجاوز مدخراتك 85 ألف جنيه، بالإضافة إلى عدم حاجتك لإتقان حرفة تحتاج لوقت طويل لتعلمها، إذ يقدم الجهاز العديد من دراسات الجدوى والتمويلات لرواد الأعمال.

دراسة جدوى مشروع «التيك أواي».. باستثمارات 150 ألف جنيه

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، دراسة جدوى مشروع بيع الوجبات السريعة أو الجاهزة، «التيك أواي»، وفقًا لجهاز تنمية المشروعات، إذ لن يحتاج المشروع إلى أكثر من 150 ألف جنيه إجمالي التكاليف خلال أول 5 سنوات، من بينها 85 ألف جنيه مساهمة من المستفيد، فيما يحصل على 75 ألف جنيه تمويلات بضمان المشروع.

ويتميز مشروع بيع الوجبات الجاهزة، بكثافة الطلب على المنتجات التي يقدمها، إذ يلقى رواجًا شديدًا طوال الوقت في المدن والأحياء ذات إيقاع الحياة السريع.

أكثر من مليون جنيه مبيعات السنة الأولى لمشروع «التيك أواي»

ووفقًا لدراسة الجدوى المقدمة من جهاز تنمية المشروعات، فإنَّ مبيعات السنة الأولى للمشروع تصل إلى مليون و8 آلاف جنيه في المتوسط، مقارنة بحجم مبيعات يتجاوز مليونًا و440 ألف جنيه بنهاية السنة الخامسة للمشروع.

وأشارت الدراسة إلى أنَّه رغم ارتفاع مبيعات مشروع الوجبات السريعة، فإنه لا يحتاج سوى لـ4 أفراد كعمالة منتظمة على مدار السنوات الخمس الأولى لمشروع التيك أواي.

321 ألف جنيه.. صافي أرباح المشروع بنهاية العام الخامس

فيما تصل أرباح المشروع إلى نحو 223 ألف جنيه بنهاية العام الأول، وترتفع إلى 321 ألف جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع، وفقًا لبيانات جهاز تنمية المشروعات.

​يهدف المشروع إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب والخريجين، واستغلال رواج هذه التجارة لانتشار أنواع كثيرة منها داخل السوق المصرية، التي تخلق طلب دائم على الوجبات السريعة، من ساندوتشات برجر أو سوسيس أو بانيه أو كفته أو شيش طاووق.

كما أنَّ المشروع في بدايته لا يحتاج إلى العديد من الآلات والمعدات والخامات، بل بأبسط التكاليف من شواية أو جريل، وديب فريزر، بجانب عدة خفيفة، يمكن البدء، بعد دراسة السوق.