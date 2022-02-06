القاهرة: حملات بمواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة بموقف عبد المنعم رياض لمتابعة التزام السائقين بعدم رفع تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي السرفيس وعدم وجود أي زيادة بها،والتقى محافظ القاهرة بعدد من المواطنين الذين أكدوا له التزام السائقين بتعليمات عدم زيادة تعريفة الركوب .

خط ساخن

ووجه محافظ القاهرة كل الأجهزة المختصة بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين على الفور لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.وشدد محافظ القاهرة على المواطنين بضرورة تقديم شكوى على رقمى الخط الساخن لمحافظة القاهرة15496 و114 فى حالة أى زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

انتظام العمل بالمواقف

وأشار محافظ القاهرة إلى انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أى زيادة بها، وذلك لعدم وجود أى زيادة فى أسعار السولار.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت تحريك أسعار البنزين بمختلف أنواعه مع تثبيت أسعار السولار إعتباراً من يوم الجمعة الماضية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين .