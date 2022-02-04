محافظ القاهرة: انتظام العمل بالمواقف دون زيادة في أسعار المواصلات

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القاهرة واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

تعليمات لرؤساء الأحياء

وجه «عبد العال»، في بيان له، اليوم الجمعة، كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الإدارة العامة لمرور القاهرة ومديرية التموين، وإدارة المواقف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

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وشدد في تعليماته لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني والمرور على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، مؤكدا أنه يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقمي الخط الساخن للمحافظة 15496 و114 في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

تحريك أسعار البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع الأول من عام 2022.

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وقالت وزارة البترول، في بيان لها، اليوم، إن اللجنة انتهت إلى تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، كالآتي: