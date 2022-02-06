تاج الدين: توطين صناعة الدواء من أولويات الدولة فى الجمهورية الجديدة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن توطين صناعة الدواء من أهم أولويات الدولة المصرية في «الجمهورية الجديدة»، مشيراً إلى أن هذا الاهتمام يسفر عن توفير المزيد والمزيد من الأدوية محلية الصنع ذات جودة عالية.

تاج الدين: حريصون على نقل الخبرة من الأساتذة لشباب الأطباء

وأكد مستشار رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في فعاليات الدورة العاشرة لجمعية أبحاث المسالك البولية المنعقد في أحد فنادق القاهرة، أهمية نقل الخبرات والتعاون بين كبار الأساتذة وشباب الأطباء، وهو ما حرص عليه مؤتمر «الجمعية»، مشيراً إلى أنه تم إطلاق الأدلة الإرشادية لأمراض المسالك البولية بتفاصيل الإجراءات التي يتخذها الطبيب للمريض في كافة الأحوال منذ قرابة عام، وهو أمر هام لتوفير خبرات وخدمة طبية جيدة للمريض سواء في القاهرة أو باقي محافظات الجمهورية، والمناطق النائية.

ومن جانبه قال الدكتور رفيق الحلبي، رئيس الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية، إن الأدوية المصرية التي طرحت في الفترة الماضية مثل دواء «ديامونركتا»، المحتوي على مادة تادالافيل، أثبت نفسه في منافسة الأدوية الأجنبية المستوردة من الخارج التي تضم ذات المادة الفعالة، فضلاً عن سد احتياجات السوق من تلك المادة، والتي كانت تُهرب عبر علاجات غير معلومة المصدر، قد تؤدي وتؤثر لآثار وأضرار جانبية مختلفة.

بوكليت إرشادي للأطباء عن الطوارئ

وأعلن رئيس جمعية «أبحاث المسالك البولية»، خلال فعاليات «المؤتمر»، عن إطلاق «بوكليت» كمختصر للأدلة الاسترشادية، لتفيد جميع الأطباء والرجوع إليها في حالات الطوارئ، مشيراً إلى أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط أطلقت الدلائل الاسترشادية بمجال المسالك البولية، كمرجعية للأطباء.

فيما، قال الدكتور محمد شلبي، أستاذ جراحة المسالك البولية، إن شركة «إيفا فارما»، تُضيف للسوق المصري والعالمي إضافات جيدة ومبتكرة، ومن بينها دواء «ديامونركتا»، الذي يضم المادة الفعالة «تادالافيل»، موضحاً أنه دواء طويل المفعول يستخدمه المريض بضعف الانتصاب، ويأتي بنتائج إيجابية جيدة، مؤكداً أنه علاج يُؤخذ يومياً، وليس مرة واحدة لدى الحاجة فقط.