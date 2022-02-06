3 سنوات حبس لعاطل متهم بإدخال مخدرات إلى سجين في قسم الجمالية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم، بعد إدانته بمحاولة إدخال مواد مخدرة لمسجون أثناء زيارة له بقسم شرطة الجمالية، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1305 لسنة2021 جنايات الجمالية، والمقيدة برقم 504 كلي غرب القاهرة، قيام المتهم «أحمد. م، 26 عاما، عاطل»، قيامه أثناء توجهه لزيارة أحد الأشخاص داخل قسم شرطة الجمالية، بمحاولة إدخال مواد مخدرة له.

تفاصيل القضية

ونسبت النيابة العامة للمتهم، تهم حيازة وإحراز مواد مخدرة دون مسوغ قانوني ومحاولة ادخالها لمسجون بدائرة القسم.

بداية الواقعة كانت باشتباه عدد من رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، في المتهم أثناء دخوله لزيارة أحد المحتجزين على ذمة أحد القضايا، وتفتيشه أثناء الدخول للقسم عُثر بحوزته على مواد مخدرة وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات، بقصد إعطائها للسجين.

مخدرات داخل كيس بلاستيكي

وجاء في تقرير المعمل الكيمائي أن المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم عبارة عن كيس بلاستيكي يحتوي على جوهر مخدر من إحدي مشتقات الاندازول.