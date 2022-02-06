حياة كريمة ترسم الأمل بقرى المبادرة.. غاز ومياه وقوافل علاجية ومجمعات خدمية

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على قدم ساق، تصارع الزمن لتغيير جميع ملامح الريف المصري وتوفير حياة كريمة لأفراده، من خلال التطوير في كل مناحي الحياة، كتوصيل الغاز، ومحطات المياه والصرف الصحي، إنشاء المجمعات الخدمية، وإطلاق القوافل الطبية المجانية، إذ جاء قطار حياة كريمة حاملا معه الأمل لإنهاء معناة قطاع كبير من سكان الريف المصري، المدرج ضمن المبادرة.

جهود حياة كريمة في محافظة الغربية

ونفذت محافظة الغربية ضمن مبادرة «حياة كريمة» قافلة طبية بقرية شرشابة، مركز زفتى في جميع التخصصات الطبية أمس السبت، والتي شلت «رمد، باطنة، انف وأذن وحنجرة، قلب، عظام، مخ واعصاب، صدر، جراحة عامة، جلدية، أسنان، وغيرها»، تم توقيع الكشف من خلالها على 443 حالة، وتحويل كافة الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى عقد ندوة طبية بعنوان «الكشف المبكر عن سرطان الثدي» على هامش القافلة، كما شاركت كلية العلوم بشرح طريقة عمل الصابون السائل علميًا في إطار التمكين الاقتصادي، وشارك عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بتعليم فن التفصيل لأهالي القرية، إلى جانب تنظيم قافلة زراعية بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة وأخرى بيطرية.

جاء ذلك في إطار جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالغربية وبالتنسيق مع لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء ومحافظة الغربية وجامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير ومديرية الشئون الصحية بزفتى والإدارة التعليمية بزفتى.

346 مشروع في 16 قطاع ضمن مبادرة حياة كريمة في مركز مغاغة بالمنيا

وفى سياق آخر، أعلنت المبادرة عن البدء في تنفيذ 346 مشروع في 16 قطاع، بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، منها قطاع المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، المجمعات الخدمية، والزراعية وغيرها، مشيرة إلى أنه من ضمن أعمال المشروعات الخاصة بحياة كريمة مجلس قروي برطباط، مركز مغاغة محافظة المنيا، محطة مياه الشرب بقرية بني واللمس، محطة رفع صرف صحي قرية بني واللمس، شبكات انحدار وخطوط الطرد بقرية بني واللمس.

عن حياة كريمة بمحافظة الشرقية

كما نشر الحساب الرسمي للمبادرة أخر تطورات «حياة كريمة» بمركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، في إطار المتابعة الميدانية على بعض مشروعات المبادرة بالمركز، معلنة أن نسبة الإنجاز بمستشفى قهبونة وصلت 50%، كما وصلت نسب إنجاز مجمع الخدمات الحكومية إلى 98%، بينما وصل معدل إنجاز مجمع الخدمات الزراعية إلى 95%، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من المجمعين الزراعي والخدمي الأسبوع الجاري.

بحث إمكانية إقامة سوق حضاري وموقف سيارات الأجرة بقرية المرابعين في دمياط

وتواصل المبادرة جهودها في محافظة دمياط، حيث تم بحث إمكانية إقامة سوق حضاري وموقف لسيارات الأجرة في قرية المرابعين، وذلك لتيسير حركة تنقل المواطنين، كما تابعت الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة أبو عياد للتعليم الأساسي بعدد 22 فصل، ومجمع الخدمات الحكومية، وأيضا إنشاء مركز شباب يضم ملعب ومبنى إداري، وخلال الزيارة لقرية الابراهيمية البحرية التابعة للوحدة المحلية بالعباسية، تم بحث خطة إنشاء موقف لسيارات الأجرة، بعد تحديد قطع الأراضي التي تنطبق عليها المواصفات لتنفيذ المشروع، وذلك لاستيعاب الخطوط الداخلية التي تخدم المنطقة.

وفي السياق نفسه أشارت المبادرة إلى معاينة قطعة الأرض المقترحة لإنشاء موقف سيارات الأجرة وسوق حضاري، وأيضاً الأعمال الإنشائية الخاصة بمجمع الخدمات الزراعية والبيطرية الجاري إنشاؤها، بالإبراهيمية، كما شملت الجولة أيضاً تفقد كوبرى مشاة ترعة أم عامر، وموقف عدد من المشروعات بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية، والتي تتمثل في إنشاء مركز شباب يتضمن ملعب، وبحث إمكانية إنشاء وحدة صحية وموقف لسيارات الأجرة وسوق حضاري ومجمع خدمات زراعية بالقرية، واختتمت الجولة بتفقد ترعتى ام عامر والمشالب، وذلك بعد تنفيذ أعمال التبطين بهما.

حياة كريمة مشروع القرن

مبادرة "حياة كريمة" مشروع القرن للدولة المصرية، يعد الأضخم على مستوى العالم، أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير الريف المصري، لتغيير حياة ما يقرب من 58 مليون مصري، أي ما يعادل أكثر من نصف سكان مصر في مشروع قومي واحد، في المحافظات والقرى الريفية التي قررت الدولة أن تغزو فقرها، وتعويضها في كل مناحي الحياة، بالخير والنماء، باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير القرى المدرجة ضمن المبادرة وتوابعها سواء كانت عزبة، كفرًا، أو نجعًا فى 20 محافظة مصرية تمثل نسبة 58 % من إجمالى سكان الجمهورية.