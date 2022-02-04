تنفيذ 724 مشروعا في قنا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بتكلفة 16 مليار جنيه

قال الدكتور خالد أبو الوفا منسق «حياة كريمة» في قنا، إن المحافظة لها نصيب الأسد بالمبادرة من خلال 724 مشروعا بتكلفة 16 مليار جنيه بخلاف مشروعات «سكن كريم».

مركز للخدمات في كل وحدة محلية

وأضاف «أبو الوفا»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المبادرة»، المذاع على قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح أول مجمع لخدمات المواطنين في الصعيد، وكان في قنا، إضافة للمجمع الزراعي ومكتبة حياة كريمة.

وأشار إلى أن الاهتمام بمحافظات الصعيد في الماضي لم يكن بالقدر المطلوب، ولكن حاليا من خلال مبادرة حياة كريمة أصبح ينظر إليه من مشاريع تطوير وتنمية وصرف صحي ومياه شرب وغاز طبيعي وكهرباء.

وأوضح أنه سيجري تنفيذ مجمع لخدمات المواطنين في الـ19 وحدة محلية بمراكز المحافظة، للتيسير والتسهيل على المواطنين، فكل الخدمات أصبحت تحت سقف مبنى واحد، سواء لاستصدار بطاقة شخصية أو شهادة ميلاد أو زواج، إضافة لكل الخدمات التي تخص السجل المدني.

إنشاء مجمع لتجميع الألبان ومركز للطب البيطري

ولفت إلى أن المجمع الخدمي يحتوي على خدمات الشهر العقاري وتوكيلاته بالكامل، إضافة لمكتب بريد وتموين والتضامن والمركز التكنولوجي المختص بالتراخيص، بجانب وحدة محلية ومجلس محلي.

وأفاد بأنه جرى إنشاء مركز تجميع ألبان، ووحدة إرشاد زراعي، كما جرى إنشاء مركز متكامل للطب البيطري، لافتا إلى أن كل هذه الخدمات للمواطنين ستسهل وتيسر لهم، وهذا ما بدأوا يستشعروه عندما وجدوا هذه الخدمات.

الكشف على 1700 مواطن في قوافل طبية ببني سويف

من ناحية أخرى استعرض برنامج «المبادرة»، الخدمات التي تقدمها «حياة كريمة» في بني سويف، إذ جرى إطلاق سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لخدمة المواطنين خلال تنقلها بين قرى حياة كريمة ببني سويف.

كما عرض البرنامج لقطات من جهود القوافل الطبية للمبادرة في قرى بني سويف، وجرى الكشف على 1700 مواطن.