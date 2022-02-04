«مياه شرب الجيزة»: فتح قنوات اتصال مع المجتمع المدني بقرى «حياة كريمة»

أكد منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، على أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تقديم حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري، موضحا أن الشركة تستهدف فتح قنوات اتصال جديدة مع مؤسسات المجتمع المدني بالقرى التي تشهد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار «بدوي»، في بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الجمعة، إلى أهمية المشاركة المجتمعية الفعالة في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

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عقد اجتماعات تنسيقية

عقد فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة عدة اجتماعات تنسيقية، بالتعاون مع ممثلي التضامن الاجتماعي بمركزي الصف وأطفيح، ضم 45 جمعية أهلية فاعلة.

وذكرت الشركة القابضة لـ مياه الشرب، أن الاجتماعات تناولت مناقشة آليات تعزيز سبل التعاون بين الشركة والجمعيات الأهلية، من خلال تكوين لجان مجتمعية تستهدف كافة الفئات العمرية بقرى حياة كريمة، وتهدف إلى تعزيز ثقافة المحافظة على المشروعات القومية وأهميتها في تطوير الريف المصري.

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توفير الخدمات لكافة المواطنين بالريف المصري

قالت الشركة إنه تم مناقشة آليات عمل المسوحات المجتمعية بقرى حياة كريمة، ودورها في تقديم معلومات مجتمعية شاملة عن الأسر الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة إليهم، كما يمكن لقطاعات الدولة الأخرى الاستفادة من تلك المسوحات.

ويأتي ذلك في إطار الدور البارز الذي تمثله المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة، والتي من أهم أهدافها توفير خدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي لكافة المواطنين بالريف المصري.