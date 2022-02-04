توقعات بزيادة شدة الأمطار على الإسكندرية.. ورفع درجة الاستعداد القصوى

تشهد الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقسا غير مستقر، بسبب تساقط أمطار تتراوح شدتها ما بين خفيفة إلى متوسطة، ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن شدة الأمطار قد تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانا، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

طقس الإسكندرية اليوم

أوضحت الأرصاد الجوية، أنه من المقرر أن تشهد المدينة مع بدء ساعات الظهيرة طقسا غير مستقر، إذ تصل سرعة الرياح على مسطح البحر المتوسط من 60 إلى 70 كم/ ساعة، مع ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 3 إلى 5 أمتار، وانخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

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رفع درجة الاستعداد

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي في جميع أنحاء المحافظة، من أجل استقبال الأمطار المتوقع أن تتساقط خلال الساعات المقبلة، مع نشر كافة سيارات الصرف الصحي والسيارات المدمجة للتعامل مع الأمطار في حال تساقطها على المحافظة، ومنع تعطل حركة المرور.

وأضاف «نافع»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن العمال في الشوارع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، للتدخل السريع في حال تساقط الأمطار على المحافظة.