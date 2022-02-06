بدأت اليوم وحتى نهاية الشهر.. طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي

قالت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المصري والمسؤولة علن فواتير وتسجيل قراءات العدادات الغاز الطبيعي، إن الشركة بدأت اليوم في تحصيل قيمة فواتير الغاز الطبيعي من المستهلكين، والتي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وأضافت الشركة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أنها أتاحت العديد من الطرق للمواطنين لتسديد قيمة فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تسعى الشركة لزيادة الميكنة والتحول الرقمي في أعمالها وخدماتها.

وبدأت الشركة في تلقي قراءات الغاز الطبيعي منذ بداية شهر فبراير والتي تنتهي في منتصف الشهر الحالي في 15 فبراير، كما تبدأ مهلة تسديد قيمة فاتورة الغاز اليوم الأحد الموافق 6 فبراير، وتنتهي عند نهاية الشهر الحالي يوم 28 فبراير 2022، حيث توفر الشركة مهلة كبيرة وكافية لدفع الفاتورة دون نسيانها.

طرق لدفع فاتورة الغاز الطبيعي

وتتمثل طرق الدفع التي أتاحتها الشركة للمواطنين المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي في الآتي:-

1- إمكانية دفع فاتورة الغاز الطبيعي من خلال أي فرع من فروع الشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

2- الدفع من خلال منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

3- يمكن الدفع عبر مكاتب البريد المصري.

4- الدفع من خلال تطبيق موبايل جوميا.

5- الدفع من خلال تطبيق موبايل ماي فوري.

6- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

7- إمكانية الدفع عبر محفظة فون كاش البنك الأهلي ومحفظة بنك مصر.

8- من خلال تطبيق «بيتروميتر»، وهو التطبيق الخاص بالشركة ويتم تحميلة من متجر التطبيقات.