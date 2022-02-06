زوج يلجأ للقضاء بعد كشف المستور: «زوجتي بتدي لأمي المسنة حبوب هلوسة»

داخل أروقة محكمة الأسرة في إمبابة، وقف شاب ثلاثيني يشتكي للقاضي ما فعلته زوجته العشرينية في والدته، بعدما اكتشف أنها قامت بدس حبوب للهلوسة وسط أدوية والدته المسنه، حتى تتمكن من طردها من المنزل، على الرغم من أنه لم يجبرها على رعايتها في أي وقت؛ ما اضطره للجوء للمحكمة وأقام دعوى نشوز ضد زوجته، مطالبًا بإسقاط حقوقها الشرعية بعد أن طلب منها الطلاق بطريقة ودية وهددته بأطفاله.

تزوجها عشان يرضي والدته

قال الزوج للقاضي، إنه تزوج من فتاة رأتها العائلة مناسبة له، بعدما رشحتها له إحدى جيرانه وبإصرار والدته عليه ورغبتها في زواجه، وافق عليها وبعد الخطبة لاحظ أسلوبها السيئ معه، لكنه اعتقد أنه سيسيطر على الأمور بعد الزواج، وكانت دائمًا تعامل عائلته بطريقة متعجرفة، وأثناء الخطببة عرض على والدها أنه لم يقم بشراء شقة وسيقيم مع والدته ليرعاها بنفسه، ووافق والدها لكنها اعترضت وبعد أن أقنعها والدها وافقت وتمت الزيجة.

رفضت العيش مع ولدته

وأضاف الزوج: منذ الشهور الأولى طلبت مني زوجتي الانتقال لمنزل أكبر لتعيش فيه بحريتها دون وجود والدتي، على الرغم من كبر المنزل الذي نعيش بيه، وعدم تدخل والدتي المسنة في شؤوننا، بل أنها تحب زوجتي كثيرًا وتدافع عنها باستمرار وتعاملها كابنة لها، لكن زوجتي كانت كثيرة الشكوى وكانت تغضب لمنزل عائلتها بالأسابيع؛ حتى أذهب لها لتعود للمنزل وكانت كل مره تطلب مني اصطحاب والدتي لمنزل إحدى أخواتي، وبعد فترة علمت أنها حامل، وعادت للمنزل وكنا سعداء لفترة طويلة، وبعد 3 سنوات تغير حالها مرة أخرى».

بتديها برشام هلوسة

وروى الزوج للقاضي، التفاصيل التي جعلته يلجأ للمحكمة، قائلًا: «بعد فترة لاحظت أن والدتي حالتها تسوء، وعرضتها على أكتر من دكتور وفي مرة الدكتور قالي إن لازم أعرضها على الأمراض العقلية، وساعتها اكتشفت أنها بتاخد حبوب هلوسة بتخليها تغيب عن الوعي، وأنها بتأخد الحبوب بانتظام، وبعد ما وريت الدكتور الروشتة لقي وسط شنطة الأدوية برشام غريب عنهم، وبعد ما راقبت مواعيد الدواء اكتشفت المصيبة، وأنها بتديها برشام هلوسة عشان أمشيها من البيت عشان خايفه على ولادنا منها».

وأنهى الزوج دعواه، بأنه اشتكى لعائلتها لكنهم لم يلقوا بالًا لما فعلته ابنتهم، وحاول الانفصال بشكل ودي، لكنها هددته بأطفالهما، فقرر اللجوء لمحكمة الأسرة حتى يتخلص منها بسبب فعلتها، وأنه لم يأمنها حتى على أطفالهما؛ لذا أقام دعوى نشوز ضدها، ومن المقرر أن يتم الفصل فيها الشهر المقبل.