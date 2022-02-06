أسعار هدايا عيد الحب الذهبية.. تبدأ من 750 جنيها

استعد تجار الصاغة لعيد الحب 2022، بتشكيلة مميّزة من المشغولات الذهبية، ضمّت سلاسل وخواتم وأطقم وسوارات بأوزان خفيفة تبدأ من 3 جرامات، حيث يحرص الأزواج والمخطوبين، على شراء الهدايا لأحبائهم، خاصة الذهبية.

انتعاشة قبيل عيد الحب

وشهدت محلات الصاغة انتعاشة كبيرة في حركة الشراء خلال الأسبوع الحالي، حيث أكدت المحلات أنّ الوقت الحالي هو الأنسب لشراء المعدن الأصفر، خاصة أنّ الأسعار مستقرة في هذا الوقت.

توقعات أسعار الذهب عالميا

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرف التجارية، إنّ أسعار الذهب متوقع لها الصعود مع بداية التعاملات في البورصات العالمية غدا، موضحا أنّ الارتفاع لن يتجاوز 5 جنيهات في الجرام الواحد، فضلا عن أنّ أسعار الذهب ارتفعت بشكل طفيف في نهاية تعامات الأسبوع الماضي.

أسعار هدايا عيد الحب من الذهب

- أسير الحب عيار 18 بسعر 2.450 جنيه.

- خاتم رابط الحب عيار 18 بسعر 3000 جنيه.

- سوار قلب عيد الحب بسعر 1.799 جنيه.

- سلسلة قلب بسعر 2.999 جنيه.

- تعليقة قلب بسعر 750 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

واستقر سعر بيع الذهب على الصعيدين العالمي والمحلي، اليوم الأحد، بالتزامن مع إجازة البورصات العالمية، حيث استقرت أسعار الذهب محليًا في محلات الصاغة، ليباع عيار 24 بسعر يتراوح بين 906 جنيهات، وعيار 21 بسعر 793 جنيهًا، وسجل عيار 18 قيمة 680 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

وعلى الصعيد العالمي، سجلت سعر الأوقية اليوم استقرارًا، لتباع بسعر 1807.43 دولار، وبيع جرام الذهب عيار 24 بسعر 58.11 دولار، وسجل عيار 22 سعر 53.26 دولار، وبيع عيار 21 بسعر 50.84 دولار، فيما بيع عيار 18 بسعر 43.58 دولار.