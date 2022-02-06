قرارات جديدة للسفر في السعودية.. وبدء التنفيذ مايو القادم

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، اليوم تطبيق إجراءات جديدة لدخول المسافرين كافة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة إلى المملكة .

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني، فى تعميم وجهته إلى شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، وذلك في أعقاب قرارات وزارة الداخلية، والتى صدرت الخميس الماضى، بشأن إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم تعلق المملكة القدوم منها، وأشارت الهيئة فى بيانها إلى أنه سيجري تطبيق تلك الإجراءات فى 20 مايو المقبل.

الحجر المؤسسى على نفقة المسافر

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، على صفحتها الخاصة على موقع تويتر أنه سيجري تطبيق الحجر المؤسسي على المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصنين والقادمين من الدول التي لم يعلق القدوم منها، على نفقتهم وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

الهيئة العامة لـ ⁧#الطيران_المدني تصدر تعميمًا للناقلات الجوية بشأن تحديث إجراءات السفر من وإلى المملكة. pic.twitter.com/NIswqbna6i — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) February 6, 2022

كذلك شددت على شركات الطيران العاملة بالمملكة ضرورة حمل المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة المحصنين وغير المحصنين شهادات صحية معتمدة في المملكة «شهادات فحص فيروس كورونا PCR» لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

وسيُسمح للمحصنين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، بدخول المملكة دون حاجة إلى فترة الحجر، شريطة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وعند وصولهم.

دور إيواء لإقامة المسافرين للمملكة

البيان ذكر أن القرار يلزم شركات الطيران بالتعاقد مع دور ومرافق للإيواء معتمدة من وزارة السياحة السعودية لإقامة المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي ولمدة سبعة أيام على أن يجري عمل مسحة في اليوم السادس وتكون نتيجتها سلبية.