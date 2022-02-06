الأرصاد تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة وأمطار ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار مؤقت في الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين، على أن تعود مرة أخرى لحالة عدم الاستقرار بداية من الأربعاء المقبل، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، يصحبها سقوط للأمطار.

طقس غد الإثنين

وبالنسبة لـ حالة الطقس غدا الإثنين، يتوقع أن تكون حالة الطقس معتدلة خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا، مع استمرار ظهور الشبورة من الرابعة فجرا وحتى الساعة الثامنة صباحا، على الطرق المؤدية إلى شمال الصعيد، والسواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة ووسط سيناء.

طقس الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ضمن حالة طقس الثلاثاء، وجود نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، بشكل متقطع على مدار اليوم، فضلا عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يعقبها سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة من أقصى غرب البلاد، لن تصل إلى القاهرة، كما تتوقع الأرصاد الجوية، استمرار الشبورة المائية، على مناطق السواحل الغربية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، والطرق المؤدية من وإلى القاهرة.

طقس الأربعاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تعود حالة عدم الاستقرار في الطقس، حيث يشهد سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري المطلة على البحر المتوسط، مع وجود نشاط للرياح على الوجه البحري، والقاهرة الكبري، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 7 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمي 23، والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 8 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 11 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظملا 24، والصغرى 15.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 09.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 9 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25والصغرى15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 08.